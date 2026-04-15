    Azərbaycan və İsveçrə XİN-ləri siyasi məsləhətləşmələrin növbəti raundunu keçirib - YENİLƏNİB

    • 15 aprel, 2026
    • 15:24
    Azərbaycan və İsveçrə XİN-ləri siyasi məsləhətləşmələrin növbəti raundunu keçirib - YENİLƏNİB

    Xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov İsveçrə Konfederasiyasının dövlət katibinin müavini, Federal Xarici İşlər Departamentinin Avrasiya şöbəsinin rəhbəri Pier-İv Fuksu qəbul edib.

    Bu barədə "Report"a Xarici İşlər Nazirliyindən məlumat verilib.

    Qeyd olunub ki, görüş zamanı Azərbaycan ilə İsveçrə arasında ikitərəfli münasibətlərin cari vəziyyəti və inkişaf perspektivləri müzakirə olunub.

    Tərəflər siyasi dialoqun, iqtisadi-ticarət əlaqələrinin, enerji, nəqliyyat və digər qarşılıqlı maraq doğuran sahələrdə əməkdaşlıq məsələlərini, beynəlxalq təşkilatlar və platformalar çərçivəsində aparılan işləri, İsveçrənin ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədrliyi üzrə planları nəzərdən keçiriblər.

    Bununla yanaşı, regional və beynəlxalq təhlükəsizlik məsələləri, o cümlədən post-münaqişə dövründə regionda mövcud vəziyyət, Azərbaycanın irəlilətdiyi sülh gündəliyi, həyata keçirdiyi bərpa və quruculuq işləri, eləcə də minasızlaşdırma fəaliyyəti müzakirə olunub.

    Tərəflər həmçinin qarşılıqlı maraq doğuran digər məsələlər ətrafında fikir mübadiləsi aparıblar.

    Eyni gündə Azərbaycan və İsveçrə Xarici İşlər Nazirlikləri arasında siyasi məsləhətləşmələrin növbəti raundu keçirilib. Məsləhətləşmələrə Azərbaycan tərəfdən nazir müavini Fariz Rzayev, İsveçrə tərəfindən isə dövlət katibinin müavini Pier-İv Fuks rəhbərlik edib.

    Azərbaycan və İsveçrə xarici işlər nazirlikləri ikitərəfli siyasi məsləhətləşmələr keçirəcək.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə İsveçrənin Azərbaycandakı səfirliyi bildirib.

    Diplomatik missiya qeyd edib ki, siyasi məsləhətləşmələr Bakıda keçiriləcək.

    "Dövlət katibinin köməkçisi, İsveçrə Federal Xarici İşlər Departamentinin Avrasiya şöbəsinin rəhbəri Pyer-İv Fuksun başçılıq etdiyi İsveçrə nümayəndə heyəti ikitərəfli siyasi məsləhətləşmələr keçirmək üçün Azərbaycanda səfərdədir", - səfirlik qeyd edib.

    İsveçrə Azərbaycan Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi (XİN)
    МИД Азербайджана и Швейцарии провели очередной раунд политконсультаций - ОБНОВЛЕНО

    Son xəbərlər

    04:50

    Avstraliyada iki neft emalı zavodundan birində yanğın baş verib

    Digər ölkələr
    04:16

    ABŞ İranın dəniz blokadasını keçməyə çalışan 10 gəmini istiqamətləndirib

    Digər ölkələr
    03:42

    Tramp ABŞ və Kanada arasında neft daşınması üçün yeni icazələri təsdiqləyib

    Digər ölkələr
    03:15

    ABŞ nüvə silahı istehsalını artırır

    Digər ölkələr
    02:49

    ABŞ-də benzinin qiyməti hələ iki ay yüksək olacaq

    Energetika
    02:26

    Netanyahu: İsrail və ABŞ-nin İranla bağlı məqsədləri eynidir

    Digər ölkələr
    01:50

    Boçorişvili: Gürcüstan Mərkəzi Asiya ölkələri ilə sıx əməkdaşlığı inkişaf etdirməyə çalışır

    Region
    01:30
    Foto

    "Mən, Lalə, bir də Şerlok Holms 2" filminin ikinci mövsümü ictimaiyyətə təqdim olunub

    Mədəniyyət siyasəti
    01:25

    Külevi limanı ilə bağlı sanksiya məsələsi gündəmdən çıxarılıb

    Energetika
