Пожар в жилом частном доме в Баку потушен - ОБНОВЛЕНО-2
Происшествия
- 15 апреля, 2026
- 16:57
Пожар в жилом частном доме в Ясамальском районе Баку потушен, пострадавших нет.
Об этом Report сообщили в пресс-службе МЧС Азербайджана.
Пожар удалось потушить в краткие сроки, не допустив распространения огня на ближайшие дома.
В частном жилом доме в Ясамальском районе Баку вспыхнул пожар.
Как сообщает Report, пожар произошел на втором этаже двухэтажного дома на улице Видади.
В настоящее время сотрудники Министерства по чрезвычайным ситуациям продолжают тушить пожар.
В центре Баку в частном жилом доме произошел пожар.
Как сообщает Report, пожар вспыхнул недалеко от Государственного академического национального драматического театра.
В настоящее время принимаются меры по тушению пожара.
