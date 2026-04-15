Пожар в жилом частном доме в Баку потушен - ОБНОВЛЕНО-2

Пожар в жилом частном доме в Ясамальском районе Баку потушен, пострадавших нет.

Об этом Report сообщили в пресс-службе МЧС Азербайджана.

Пожар удалось потушить в краткие сроки, не допустив распространения огня на ближайшие дома.

16:22

В частном жилом доме в Ясамальском районе Баку вспыхнул пожар.

Как сообщает Report, пожар произошел на втором этаже двухэтажного дома на улице Видади.

В настоящее время сотрудники Министерства по чрезвычайным ситуациям продолжают тушить пожар.

15:53

В центре Баку в частном жилом доме произошел пожар.

Как сообщает Report, пожар вспыхнул недалеко от Государственного академического национального драматического театра.

В настоящее время принимаются меры по тушению пожара.