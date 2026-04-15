Капвложения в экономику Азербайджана в 2027-2030гг увеличатся на 2,1% в год

Рост капвложений в экономику Азербайджана в 2027 году прогнозируются на 5,6%, в среднесрочной перспективе (2027-2030гг) - в среднем на 2,1% в год.

Как сообщает Report, об этом говорится в Среднесрочных бюджетных рамках на 2027–2030 годы, опубликованных Министерством финансов.

Согласно обновленным прогнозам, в 2027 году капвложения в экономику составят 24,9 млрд манатов, в 2028г - 26,3 млрд манатов, в 2029г - 27,1 млрд манатов, в 2030г - 27 млрд манатов. Таким образом, в 2027-2030гг суммарные капвложения в экономику составят 105,3 млрд манатов ($61,9 млрд).

При этом капвложения в нефтегазовый сектор в среднесрочный период составят 7,7 млрд манатов, 8,1 млрд манатов, 7,8 млрд манатов и 6,6 млрд манатов соответственно (суммарно - 30,2 млрд манатов).

Капвложения в ненефтегазовый сектор на 2027 год прогнозируются в 17,2 млрд манатов, в 2028г - 18,2 млрд манатов, в 2029г - 19,3 млрд манатов, в 2030 году - 20,4 млрд манатов (суммарно - 75,1 млрд манатов).