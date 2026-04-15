    Эдгарс Скуя: Латвия готова содействовать развитию Среднего коридора

    Инфраструктура
    • 15 апреля, 2026
    • 17:19
    Эдгарс Скуя: Латвия готова содействовать развитию Среднего коридора

    Латвия проявляет интерес к участию в проекте Среднего коридора.

    Как сообщает корреспондент Report из города Шуша, об этом заявил посол Латвии в Азербайджане Эдгарс Скуя, выступая на 9-м заседании азербайджано-латвийской Межправительственной комиссии.

    Он добавил, что его страна намерена участвовать в региональных транспортных проектах:

    "Латвия заинтересована в содействии развитию Среднего коридора в сферах логистики, мультимодального транспорта и цифровых решений. Мы решительно поддерживаем развитие проектов региональной связанности, укрепляющих связь между Европой и Азией и способствующих миру в регионе".

    Скуя отметил, что визит президента Латвии Эдгарс Ринкевичс в Азербайджан на следующей неделе придаст новую динамику экономическим связям.

    "Этот визит придаст новый импульс двусторонним отношениям и экономическим связям. Хотел бы также отметить взаимодействие между муниципалитетами двух стран. Делегация муниципалитетов Латвии примет участие во Всемирном форуме по градостроительству, который пройдет в Баку в мае этого года", - отметил он.

    Эдгарс Скуя Азербайджано-латвийские отношения Средний коридор Транскаспийский международный транспортный маршрут Шуша
    Edqars Skuya: "Latviya Orta Dəhlizdə iştirak etməkdə maraqlıdır"
    Latvia interested in Middle Corridor project

    04:52

    В США цены на бензин останутся высокими еще как минимум два месяца

    Энергетика
    04:44

    Нетаньяху: Цели Израиля и США в отношении Ирана совпадают

    Другие страны
    04:41

    Бочоришвили: Грузия стремится развивать тесное сотрудничество со странами Центральной Азии

    В регионе
    04:34
    Фото

    В Баку презентован второй сезон многосерийного фильма "Я, Лала и Шерлок Холмс 2"

    Kультурная политика
    04:32

    Вопрос о санкциях против порта Кулеви снят с повестки дня

    Энергетика
    04:14

    FT: Режим прекращения огня в Ливане может вступить в силу уже на этой неделе

    Другие страны
    03:38

    На одном из двух действующих НПЗ Австралии произошел пожар

    Другие страны
    03:12

    Стармер призвал соцсети усилить ответственность за безопасность детей в интернете

    Другие страны
    02:54

    CENTCOM: США перенаправили 10 судов, пытавшихся обойти морскую блокаду Ирана

    Другие страны
