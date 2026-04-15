Эдгарс Скуя: Латвия готова содействовать развитию Среднего коридора
- 15 апреля, 2026
- 17:19
Латвия проявляет интерес к участию в проекте Среднего коридора.
Как сообщает корреспондент Report из города Шуша, об этом заявил посол Латвии в Азербайджане Эдгарс Скуя, выступая на 9-м заседании азербайджано-латвийской Межправительственной комиссии.
Он добавил, что его страна намерена участвовать в региональных транспортных проектах:
"Латвия заинтересована в содействии развитию Среднего коридора в сферах логистики, мультимодального транспорта и цифровых решений. Мы решительно поддерживаем развитие проектов региональной связанности, укрепляющих связь между Европой и Азией и способствующих миру в регионе".
Скуя отметил, что визит президента Латвии Эдгарс Ринкевичс в Азербайджан на следующей неделе придаст новую динамику экономическим связям.
"Этот визит придаст новый импульс двусторонним отношениям и экономическим связям. Хотел бы также отметить взаимодействие между муниципалитетами двух стран. Делегация муниципалитетов Латвии примет участие во Всемирном форуме по градостроительству, который пройдет в Баку в мае этого года", - отметил он.