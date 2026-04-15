    Edqars Skuya: "Latviya Orta Dəhlizdə iştirak etməkdə maraqlıdır"

    İnfrastruktur
    • 15 aprel, 2026
    • 17:04
    Edqars Skuya: Latviya Orta Dəhlizdə iştirak etməkdə maraqlıdır

    Latviya Orta Dəhliz layihəsində iştirak etməyə maraq göstərir.

    "Report"un Şuşaya ezam olunmuş müxbiri xəbər verir ki, bunu Latviyanın Azərbaycandakı səfiri Edqars Skuya Azərbaycan-Latviya Hökumətlərarası Komissiyasının 9-cu iclasında çıxış edib.

    O əlavə edib ki, ölkəsi regional nəqliyyat layihələrində iştirak etmək niyyətindədir: "Latviya logistika, multimodal nəqliyyat və rəqəmsal həllər sahələrində Orta Dəhlizin inkişafına töhfə verməkdə maraqlıdır. Biz Avropa-Asiya bağlılığını gücləndirən və regionda sülhə töhfə verən regional bağlantı layihələrinin inkişafını qətiyyətlə dəstəkləyirik".

    E.Skuya gələn həftə Latviya Prezidenti Edqars Rinkeviçsin Azərbaycana səfərinin iqtisadi əlaqələrə yeni dinamika qazandıracağını qeyd edib: "Bu səfər ikitərəfli münasibətlərə və iqtisadi əlaqələrə yeni təkan verəcək. İki ölkənin bələdiyyələri arasındakı əlaqələri də qeyd etmək istərdim. Latviya bələdiyyələrinin nümayəndə heyəti bu ilin mayında Bakıda keçiriləcək Ümumdünya Şəhərsalma Forumunda iştirak edəcək".

    Edqars Skuya Azərbaycan Latviya Orta Dəhliz
    Эдгарс Скуя: Латвия готова содействовать развитию Среднего коридора
    Latvia interested in Middle Corridor project

    04:16

    ABŞ İranın dəniz blokadasını keçməyə çalışan 10 gəmini istiqamətləndirib

    03:42

    Tramp ABŞ və Kanada arasında neft daşınması üçün yeni icazələri təsdiqləyib

    03:15

    ABŞ nüvə silahı istehsalını artırır

    02:49

    ABŞ-də benzinin qiyməti hələ iki ay yüksək olacaq

    02:26

    Netanyahu: İsrail və ABŞ-nin İranla bağlı məqsədləri eynidir

    01:50

    Boçorişvili: Gürcüstan Mərkəzi Asiya ölkələri ilə sıx əməkdaşlığı inkişaf etdirməyə çalışır

    01:30
    "Mən, Lalə, bir də Şerlok Holms 2" filminin ikinci mövsümü ictimaiyyətə təqdim olunub

    01:25

    Külevi limanı ilə bağlı sanksiya məsələsi gündəmdən çıxarılıb

    01:02
    "İrəvan: tarixin və itirilmiş irsin əks-sədası" kitabının təqdimatı keçirilib

