    Азербайджан и Грузия проведут заседание МПК в Сигнахи

    15 апреля, 2026
    Азербайджан и Грузия проведут заседание МПК в Сигнахи

    Межправительственная комиссия по экономическому сотрудничеству (МПК) между Азербайджаном и Грузией проведет очередное заседание 27–28 апреля в городе Сигнахи.

    Как сообщает грузинское бюро Report, в работе комиссии ожидается участие премьер-министров обеих стран.

    В повестке встречи - вопросы экономического сотрудничества, развитие торговых связей, реализация транспортно-логистических проектов, партнерство в энергетической сфере, а также актуальные региональные темы.

    Напомним, десятое заседание МПК Азербайджан-Грузия состоялось 17 января 2025 в Баку.

    Siqnaxidə Azərbaycan və Gürcüstanın hökumətlərarası komissiyasının iclası keçiriləcək
    Azerbaijan, Georgia to hold intergovernmental commission meeting

    Последние новости

    04:52

    В США цены на бензин останутся высокими еще как минимум два месяца

    Энергетика
    04:44

    Нетаньяху: Цели Израиля и США в отношении Ирана совпадают

    Другие страны
    04:41

    Бочоришвили: Грузия стремится развивать тесное сотрудничество со странами Центральной Азии

    В регионе
    04:34
    Фото

    В Баку презентован второй сезон многосерийного фильма "Я, Лала и Шерлок Холмс 2"

    Kультурная политика
    04:32

    Вопрос о санкциях против порта Кулеви снят с повестки дня

    Энергетика
    04:14

    FT: Режим прекращения огня в Ливане может вступить в силу уже на этой неделе

    Другие страны
    03:38

    На одном из двух действующих НПЗ Австралии произошел пожар

    Другие страны
    03:12

    Стармер призвал соцсети усилить ответственность за безопасность детей в интернете

    Другие страны
    02:54

    CENTCOM: США перенаправили 10 судов, пытавшихся обойти морскую блокаду Ирана

    Другие страны
    Лента новостей