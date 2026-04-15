Азербайджан и Грузия проведут заседание МПК в Сигнахи
Внешняя политика
- 15 апреля, 2026
- 17:16
Межправительственная комиссия по экономическому сотрудничеству (МПК) между Азербайджаном и Грузией проведет очередное заседание 27–28 апреля в городе Сигнахи.
Как сообщает грузинское бюро Report, в работе комиссии ожидается участие премьер-министров обеих стран.
В повестке встречи - вопросы экономического сотрудничества, развитие торговых связей, реализация транспортно-логистических проектов, партнерство в энергетической сфере, а также актуальные региональные темы.
Напомним, десятое заседание МПК Азербайджан-Грузия состоялось 17 января 2025 в Баку.
