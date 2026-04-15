    Xarici siyasət
    • 15 aprel, 2026
    • 17:04
    Siqnaxidə Azərbaycan və Gürcüstanın hökumətlərarası komissiyasının iclası keçiriləcək

    Gürcüstanın Siqnaxi şəhərində aprelin 27-28-də Azərbaycan və Gürcüstan arasında hökumətlərarası komissiyanın növbəti iclası keçiriləcək.

    "Report"un yerli bürosunun məlumatına görə, iclasda hər iki ölkənin baş nazirlərinin iştirakı gözlənilir.

    Görüş çərçivəsində Azərbaycan və Gürcüstan arasında iqtisadi əməkdaşlıq, ticarət əlaqələri, nəqliyyat-logistika layihələri, enerji sahəsində tərəfdaşlıq və regional məsələlər müzakirə olunacaq.

    Azərbaycan-Gürcüstan əlaqələri Siqnaxi Hökumətlərarası Komissiya
    Азербайджан и Грузия проведут заседание МПК в Сигнахи
    Azerbaijan, Georgia to hold intergovernmental commission meeting

