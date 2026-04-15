Siqnaxidə Azərbaycan və Gürcüstanın hökumətlərarası komissiyasının iclası keçiriləcək
Xarici siyasət
- 15 aprel, 2026
- 17:04
Gürcüstanın Siqnaxi şəhərində aprelin 27-28-də Azərbaycan və Gürcüstan arasında hökumətlərarası komissiyanın növbəti iclası keçiriləcək.
"Report"un yerli bürosunun məlumatına görə, iclasda hər iki ölkənin baş nazirlərinin iştirakı gözlənilir.
Görüş çərçivəsində Azərbaycan və Gürcüstan arasında iqtisadi əməkdaşlıq, ticarət əlaqələri, nəqliyyat-logistika layihələri, enerji sahəsində tərəfdaşlıq və regional məsələlər müzakirə olunacaq.
04:50
Avstraliyada iki neft emalı zavodundan birində yanğın baş veribDigər ölkələr
04:16
ABŞ İranın dəniz blokadasını keçməyə çalışan 10 gəmini istiqamətləndiribDigər ölkələr
03:42
Tramp ABŞ və Kanada arasında neft daşınması üçün yeni icazələri təsdiqləyibDigər ölkələr
03:15
ABŞ nüvə silahı istehsalını artırırDigər ölkələr
02:49
ABŞ-də benzinin qiyməti hələ iki ay yüksək olacaqEnergetika
02:26
Netanyahu: İsrail və ABŞ-nin İranla bağlı məqsədləri eynidirDigər ölkələr
01:50
Boçorişvili: Gürcüstan Mərkəzi Asiya ölkələri ilə sıx əməkdaşlığı inkişaf etdirməyə çalışırRegion
01:30
Foto
"Mən, Lalə, bir də Şerlok Holms 2" filminin ikinci mövsümü ictimaiyyətə təqdim olunubMədəniyyət siyasəti
01:25