    Армения в начале мая закрывает воздушное пространство

    15 апреля, 2026
    Армения с 3 по 5 мая закроет свое воздушное пространство для легких и сверхлегких воздушных судов, а также беспилотных летательных аппаратов.

    Как сообщает Report со ссылкой на Арменпресс, об этом говорится в заявлении Комитета гражданской авиации Армении.

    В Комитете отметили, что данная мера обусловлена проведением в стране ряда международных мероприятий.

    "Учитывая проведение масштабных мероприятий в Республике Армения с 3 по 5 мая 2026 года (VIII саммит Европейского совета, саммит Армения-ЕС, Ереванский диалог) и участие в указанных мероприятиях многочисленных иностранных делегаций, сообщаем, что в этот период по соображениям безопасности в воздушном пространстве Республики Армения запрещены полеты авиации общего назначения, включая гражданские беспилотные летательные аппараты", - говорится в заявлении.

    Отметим, что полеты авиации общего назначения - это некоммерческие полеты на малых самолетах, вертолетах, планерах и парапланах, используемые для личных нужд, обучения, спорта или частных перевозок. В подобных полетах используются легкие и сверхлегкие воздушные суда (2–4 местные самолеты, вертолеты и т.д.).

