ЕК подготовит предложения по допфинансированию Украины в 2027 году

Лидеры Европейского союза поручили Еврокомиссии подготовить конкретные предложения по покрытию дополнительных финансовых потребностей Украины в 2027 году, которые оцениваются в €70 млрд.

Как сообщает европейское бюро Report, об этом заявил председатель Европейского совета Антониу Кошта на совместной пресс-конференции с президентом ЕК Урсулой фон дер Ляйен по итогам саммита ЕС в Брюсселе.

По его словам, это было сделано после того, как лидеры стран ЕС выслушали президента Украины Владимира Зеленского.

"Мы сразу согласились с тем, что необходимо удовлетворить дополнительные финансовые потребности Украины в 2027 году, и попросили Еврокомиссию представить конкретное предложение для обсуждения и утверждения", - сказал Кошта.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пояснила, что одобренный ранее кредит поддержки Украине на €90 млрд покрывает две трети ее необходимых бюджетных и оборонных расходов. Из этой суммы €45 млрд планируется выделить в 2026 году, а вторую половину – в будущем.

По ее словам, потребности Украины в финансировании на 2026 год уже покрыты, однако на 2027 год остается дефицит в €70 млрд.

"Сейчас ясно, что существует дефицит в €70 млрд, который необходимо покрыть", - сказала фон дер Ляйен, отметив, что при планировании кредита на €90 млрд невозможно было заранее предвидеть ситуацию в 2027 году.

Она добавила, что часть необходимых средств должна поступить от международных партнеров Украины.

Кошта также связал необходимость дальнейшей поддержки Киева с безопасностью самого Евросоюза, отметив усиление российских гибридных кампаний в Европе. По его словам, обсуждение Украины на саммите было тесно связано с вопросами европейской обороны и безопасности, включая гибридные угрозы и атаки в Черном море.