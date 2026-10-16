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    ЕК подготовит предложения по допфинансированию Украины в 2027 году

    Другие страны
    • 16 октября, 2026
    • 22:11
    ЕК подготовит предложения по допфинансированию Украины в 2027 году

    Лидеры Европейского союза поручили Еврокомиссии подготовить конкретные предложения по покрытию дополнительных финансовых потребностей Украины в 2027 году, которые оцениваются в €70 млрд.

    Как сообщает европейское бюро Report, об этом заявил председатель Европейского совета Антониу Кошта на совместной пресс-конференции с президентом ЕК Урсулой фон дер Ляйен по итогам саммита ЕС в Брюсселе.

    По его словам, это было сделано после того, как лидеры стран ЕС выслушали президента Украины Владимира Зеленского.

    "Мы сразу согласились с тем, что необходимо удовлетворить дополнительные финансовые потребности Украины в 2027 году, и попросили Еврокомиссию представить конкретное предложение для обсуждения и утверждения", - сказал Кошта.

    Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пояснила, что одобренный ранее кредит поддержки Украине на €90 млрд покрывает две трети ее необходимых бюджетных и оборонных расходов. Из этой суммы €45 млрд планируется выделить в 2026 году, а вторую половину – в будущем.

    По ее словам, потребности Украины в финансировании на 2026 год уже покрыты, однако на 2027 год остается дефицит в €70 млрд.

    "Сейчас ясно, что существует дефицит в €70 млрд, который необходимо покрыть", - сказала фон дер Ляйен, отметив, что при планировании кредита на €90 млрд невозможно было заранее предвидеть ситуацию в 2027 году.

    Она добавила, что часть необходимых средств должна поступить от международных партнеров Украины.

    Кошта также связал необходимость дальнейшей поддержки Киева с безопасностью самого Евросоюза, отметив усиление российских гибридных кампаний в Европе. По его словам, обсуждение Украины на саммите было тесно связано с вопросами европейской обороны и безопасности, включая гибридные угрозы и атаки в Черном море.

    Антониу Кошта Урсула фон дер Ляйен Дополнительное финансирование Украина
    European Commission to propose additional funding for Ukraine in 2027
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