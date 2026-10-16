"Сумгайыт" обыграл "Араз-Нахчыван" в 8-м туре Премьер-лиги Азербайджана
Футбол
- 16 октября, 2026
- 21:12
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"Сумгайыт" обыграл "Араз-Нахчыван" в домашнем матче 8-го тура Премьер-лиги Азербайджана по футболу.
Как сообщает Report, встреча на SOCAR Polymer Arena завершилась со счетом 2:1.
В составе победителей отличились Роналдо Васкез (62) и Нихад Ахмедзаде (82), единственный гол нахчыванского клуба забил Алберто Фернандеш (32).
Гости доигрывали матч вдесятером, на 85-й минуте Агададаш Салянский был удален с поля.
После победы "Сумгайыт" увеличил количество очков в активе до 8 и расположился на восьмом месте, "Араз-Нахчыван" набрал 2 балла и занимает последнюю, 12-ю строчку в турнирной таблице.
Напомним, что в первом матче тура "Шамахы" одолел "Шафу" со счетом 3:2.
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