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    "Сумгайыт" обыграл "Араз-Нахчыван" в 8-м туре Премьер-лиги Азербайджана

    Футбол
    • 16 октября, 2026
    • 21:12
    Сумгайыт обыграл Араз-Нахчыван в 8-м туре Премьер-лиги Азербайджана

    "Сумгайыт" обыграл "Араз-Нахчыван" в домашнем матче 8-го тура Премьер-лиги Азербайджана по футболу.

    Как сообщает Report, встреча на SOCAR Polymer Arena завершилась со счетом 2:1.

    В составе победителей отличились Роналдо Васкез (62) и Нихад Ахмедзаде (82), единственный гол нахчыванского клуба забил Алберто Фернандеш (32).

    Гости доигрывали матч вдесятером, на 85-й минуте Агададаш Салянский был удален с поля.

    После победы "Сумгайыт" увеличил количество очков в активе до 8 и расположился на восьмом месте, "Араз-Нахчыван" набрал 2 балла и занимает последнюю, 12-ю строчку в турнирной таблице.

    Напомним, что в первом матче тура "Шамахы" одолел "Шафу" со счетом 3:2.

    Премьер-лига Азербайджана ФК Сумгайыт ФК Араз-Нахчыван
    Premyer Liqanın VIII turunda "Sumqayıt" "Araz-Naxçıvan"ı məğlub edib
    44 - Tezliklə
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