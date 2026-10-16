NYT: Пресс-секретаря Белого дома уволили после пяти дней работы

Пресс-секретарь Белого дома Кэти Захария была уволена менее чем через неделю после начала работы на этой должности.

Как передает Report, об этом пишет The New York Times со ссылкой на три источника.

Захария провела всего один брифинг, который длился около 15 минут. После выступления, вызвавшего резкую критику журналистов, сразу же возникли вопросы о ее профпригодности.

Пресс-секретарь, отмечает издание, перечисляла достижения Дональда Трампа, читала с листа и ответила лишь на три вопроса. СМИ также отметили ее скованность и отсутствие зрительного контакта.

Ранее президент Трамп заявил журналистам, что призвал Захарию "пересмотреть" свое решение работать на этом посту. По словам Трампа, он также спросил ее: "Кэти, тебе это нужно? Я не думаю, что тебе это нужно".

Телеканал MS NOW писал со ссылкой на представителя американской администрации, что в Белом доме остались недовольны первым брифингом нового пресс-секретаря и допустили возможность ее скорого увольнения.