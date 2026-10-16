Азербайджанский тяжелоатлет Гасым Исмаилов завоевал три медали на ЧЕ в Албании

Азербайджанский тяжелоатлет Гасым Исмаилов завоевал три медали на чемпионате Европы U-23 в албанском Дурресе.

Об этом Report сообщили в Федерации тяжелой атлетики Азербайджана (ФТА).

Спортсмен, выступавший в весовой категории 75 кг, занял третье место в рывке, подняв 139 кг. Он также завоевал бронзовую медаль в толчке - 175 кг.

По сумме двух упражнений (314 кг) Гасым Исмаилов взял бронзу чемпионата Европы.