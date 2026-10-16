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    Азербайджанский тяжелоатлет Гасым Исмаилов завоевал три медали на ЧЕ в Албании

    Индивидуальные
    • 16 октября, 2026
    • 22:45
    Азербайджанский тяжелоатлет Гасым Исмаилов завоевал три медали на ЧЕ в Албании

    Азербайджанский тяжелоатлет Гасым Исмаилов завоевал три медали на чемпионате Европы U-23 в албанском Дурресе.

    Об этом Report сообщили в Федерации тяжелой атлетики Азербайджана (ФТА).

    Спортсмен, выступавший в весовой категории 75 кг, занял третье место в рывке, подняв 139 кг. Он также завоевал бронзовую медаль в толчке - 175 кг.

    По сумме двух упражнений (314 кг) Гасым Исмаилов взял бронзу чемпионата Европы.

    Тяжелая атлетика Чемпионат Европы U-23
    Azərbaycan ağırlıqqaldıranı Qasım İsmayılov Avropa birinciliyində 3 medal qazanıb
    Azerbaijani weightlifter Gasim Ismayilov claims three medals at European U-23 Championships in Albania
    44 - Tezliklə
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    Азербайджанский тяжелоатлет Гасым Исмаилов завоевал три медали на ЧЕ в Албании
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