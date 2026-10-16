Азербайджанский тяжелоатлет Гасым Исмаилов завоевал три медали на ЧЕ в Албании
Индивидуальные
- 16 октября, 2026
- 22:45
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Азербайджанский тяжелоатлет Гасым Исмаилов завоевал три медали на чемпионате Европы U-23 в албанском Дурресе.
Об этом Report сообщили в Федерации тяжелой атлетики Азербайджана (ФТА).
Спортсмен, выступавший в весовой категории 75 кг, занял третье место в рывке, подняв 139 кг. Он также завоевал бронзовую медаль в толчке - 175 кг.
По сумме двух упражнений (314 кг) Гасым Исмаилов взял бронзу чемпионата Европы.
Azərbaycan ağırlıqqaldıranı Qasım İsmayılov Avropa birinciliyində 3 medal qazanıb
Azerbaijani weightlifter Gasim Ismayilov claims three medals at European U-23 Championships in Albania
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Азербайджанский тяжелоатлет Гасым Исмаилов завоевал три медали на ЧЕ в АлбанииИндивидуальные