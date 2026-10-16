Трамп заявил, что не причастен к замедлению Starlink в Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон не причастен к замедлению Starshield - военной версии спутникового интернета Starlink.

Как передает Report, об этом американский лидер сказал в беседе с журналистами на Южной лужайке Белого дома.

"Ну, я не знаю, кто это мог быть, потому что это был не я. И не думаю, что это был Илон [Маск]. Насколько я понимаю, все осталось так же, как и было раньше", – сказал он.

Накануне Reuters со ссылкой на источники сообщило, что работу Starlink для украинской армии ограничили по указанию Белого дома. Ограничения привели к перебоям в связи украинских подразделений со штабами и снижению скорости интернета. Это затруднило проведение военных операций.

Илон Маск ранее писал в X, что ограничения для Starshield определяют американские военные или президент, поскольку система принадлежит правительству США.