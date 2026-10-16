Ильхам Алиев Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Путь к Победе
    Ильхам Алиев Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Путь к Победе

    Трамп заявил, что не причастен к замедлению Starlink в Украине

    Другие страны
    • 16 октября, 2026
    • 21:57
    Трамп заявил, что не причастен к замедлению Starlink в Украине

    Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон не причастен к замедлению Starshield - военной версии спутникового интернета Starlink.

    Как передает Report, об этом американский лидер сказал в беседе с журналистами на Южной лужайке Белого дома.

    "Ну, я не знаю, кто это мог быть, потому что это был не я. И не думаю, что это был Илон [Маск]. Насколько я понимаю, все осталось так же, как и было раньше", – сказал он.

    Накануне Reuters со ссылкой на источники сообщило, что работу Starlink для украинской армии ограничили по указанию Белого дома. Ограничения привели к перебоям в связи украинских подразделений со штабами и снижению скорости интернета. Это затруднило проведение военных операций.

    Илон Маск ранее писал в X, что ограничения для Starshield определяют американские военные или президент, поскольку система принадлежит правительству США.

    Дональд Трамп Спутниковый интернет Starlink
    Tramp Ukraynada "Starlink"in zəifləməsində iştirakını inkar edib
    Trump denies involvement in Starlink slowdown in Ukraine
    MiniBoss
    MiniBoss

    Последние новости

    00:55
    Фото
    Видео
    Как арменизировали азербайджанское село Амасия – "Места памяти Западного Азербайджана"
    Внутренняя политика
    00:27
    Фото
    Видео
    В Самухе автомобиль после ДТП разорвало пополам
    Происшествия
    00:01
    Минуло шесть лет со дня пятого ракетного обстрела армянами Гянджи
    Внутренняя политика
    00:00
    Сегодня шестая годовщина освобождения Физули от оккупации
    Внутренняя политика
    23:44
    Brent подорожала почти до $110 за баррель впервые с мая
    Энергетика
    23:31
    Фото
    В шести странах Европы прошли акции с призывом к Армении по минной проблеме
    Внешняя политика
    23:17
    В ДТП с микроавтобусом на западе Турции пострадали 17 человек
    В регионе
    23:04
    В Индии ИИ-агенты взломали системы ряда компаний
    ИКТ
    22:45
    Азербайджанский тяжелоатлет Гасым Исмаилов завоевал три медали на ЧЕ в Албании
    Индивидуальные
    Лента новостей