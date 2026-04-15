Ильхам Алиев Переговоры между США и Ираном WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    Ильхам Алиев Переговоры между США и Ираном WUF13 Операция США и Израиля против Ирана

    По инициативе Лейлы Алиевой в больничном центре Албании сдан в пользование кабинет педиатрической седациии

    Внешняя политика
    • 15 апреля, 2026
    • 17:16
    По инициативе Лейлы Алиевой в больничном центре Албании сдан в пользование кабинет педиатрической седациии

    В Университетском больничном центре Mother Teresa, расположенном в столице Албании Тиране, состоялось открытие нового оборудованного кабинета педиатрической седации, созданного по инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой.

    Как сообщает Report, в рамках этой гуманитарной инициативы Фондом Гейдара Алиева были предоставлены современный анестезиологический аппарат и необходимое оборудование для полного оснащения кабинета седации.

    Создание кабинета, предназначенного для пациентов, нуждающихся в седации во время медицинских и хирургических процедур, является вкладом в повышение качества педиатрических услуг в государственной больнице Албании.

    Данная инициатива является очередным подтверждением деятельности Фонда Гейдара Алиева, направленной на здоровье и благополучие детей, а также его активной роли в укреплении гуманитарных связей между Азербайджаном и странами-партнерами.

    В мероприятии по случаю открытия приняли участие посол Азербайджана в Албании Анар Гусейнов, директор Университетского больничного центра Mother Teresa и коллектив медицинского учреждения.

    Посол Анар Гусейнов, подчеркнув значимость отношений между Азербайджаном и Албанией, отметил, что подобные инициативы направлены на расширение дружественных связей между двумя странами.

    Директор Университетского больничного центра Mother Teresa и медицинский персонал выразили благодарность Фонду Гейдара Алиева, высоко оценив эту инициативу как вклад в развитие педиатрических медицинских услуг в Албании.

    Лейла Алиева Фонд Гейдара Алиева Албания
    Фото
    Leyla Əliyevanın təşəbbüsü ilə Albaniyada Xəstəxana Mərkəzinin pediatrik sedasiya otağı istifadəyə verilib
    Фото
    Pediatric sedation room opened at hospital center in Albania on initiative of Leyla Aliyeva

