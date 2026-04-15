Азербайджан определил приоритеты бюджетной политики на 2027-2030гг

Приоритеты, ключевые направления и задачи бюджетной политики Азербайджана на период 2027-2030 годов сформированы с учетом целого ряда актуальных вызовов.

Как сообщает Report, об этом говорится в "Среднесрочных бюджетных рамках на 2027-2030 годы", опубликованных Министерством финансов.

Согласно документу, к числу среднесрочных приоритетов относятся реализация стратегии "Азербайджан 2030", обеспечение процесса "Великого возвращения" на освобожденные территории, а также усиление оборонного потенциала государства.

Помимо этого, на процесс формирования фискальной политики оказывают воздействие приоритетные задачи в области цифровой трансформации, совершенствования систем водоснабжения и транспортной инфраструктуры, а также утвержденные стратегии и государственные программы, охватывающие социальную сферу, продовольственную безопасность и иные направления.