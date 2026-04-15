Азербайджан определил приоритеты бюджетной политики на 2027-2030гг
    Азербайджан определил приоритеты бюджетной политики на 2027-2030гг

    Финансы
    • 15 апреля, 2026
    • 17:13
    Приоритеты, ключевые направления и задачи бюджетной политики Азербайджана на период 2027-2030 годов сформированы с учетом целого ряда актуальных вызовов.

    Как сообщает Report, об этом говорится в "Среднесрочных бюджетных рамках на 2027-2030 годы", опубликованных Министерством финансов.

    Согласно документу, к числу среднесрочных приоритетов относятся реализация стратегии "Азербайджан 2030", обеспечение процесса "Великого возвращения" на освобожденные территории, а также усиление оборонного потенциала государства.

    Помимо этого, на процесс формирования фискальной политики оказывают воздействие приоритетные задачи в области цифровой трансформации, совершенствования систем водоснабжения и транспортной инфраструктуры, а также утвержденные стратегии и государственные программы, охватывающие социальную сферу, продовольственную безопасность и иные направления.

    Госбюджет Азербайджана Великое возвращение Стратегия Азербайджан 2030 Национальная оборона
    Azərbaycanın növbəti 4 il üçün büdcə siyasətinin hədəfləri açıqlanıb
    Azerbaijan sets budget priorities for 2027–2030

