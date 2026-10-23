Глава Минобороны Румынии обсудил с послом США вопрос безопасности в Черном море
- 23 октября, 2026
- 16:28
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Министр нацобороны Румынии Штефан-Раду Опреа обсудил с послом США в стране Даррилом Ниренбергом ситуацию с безопасностью в Черном море и принятия совместных усилий по укреплению обороноспособности на Восточном фланге НАТО.
Как передает Report, об этом сообщают румынские медиа.
"В контексте продолжающегося ухудшения ситуации с безопасностью в Черноморском регионе Опреа подчеркнул важность усиления противовоздушной обороны, потенциала противодействия беспилотным системам и защиты критической инфраструктуры в связи с развитием угроз", - сказано в сообщении ведомства по итогам встречи.
Опреа отметил, что углубление стратегического партнерства с США является приоритетным вопросом.
"Министр подтвердил заинтересованность Румынии в укреплении присутствия США на национальной территории. В этой связи он подчеркнул важность инвестиций в военную инфраструктуру и готовность Румынии улучшить условия для размещения и поддержки американских войск", - отметили в министерстве.
Отметим, что сегодня торговое судно "Хорев" под флагом Коморских островов, на борту которого находились граждане Азербайджана и Украины, затонуло в Черном море после удара беспилотника. Премьер-министр Румынии Лука Никулеску осудил атаку России на торговое судно "Хорев" в Черном море, на борту которого находились граждане Азербайджана и Украины.