Ильхам Алиев Путь к Победе Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15
    Ильхам Алиев Путь к Победе Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15

    Глава Минобороны Румынии обсудил с послом США вопрос безопасности в Черном море

    Другие страны
    • 23 октября, 2026
    • 16:28
    Глава Минобороны Румынии обсудил с послом США вопрос безопасности в Черном море

    Министр нацобороны Румынии Штефан-Раду Опреа обсудил с послом США в стране Даррилом Ниренбергом ситуацию с безопасностью в Черном море и принятия совместных усилий по укреплению обороноспособности на Восточном фланге НАТО.

    Как передает Report, об этом сообщают румынские медиа.

    "В контексте продолжающегося ухудшения ситуации с безопасностью в Черноморском регионе Опреа подчеркнул важность усиления противовоздушной обороны, потенциала противодействия беспилотным системам и защиты критической инфраструктуры в связи с развитием угроз", - сказано в сообщении ведомства по итогам встречи.

    Опреа отметил, что углубление стратегического партнерства с США является приоритетным вопросом.

    "Министр подтвердил заинтересованность Румынии в укреплении присутствия США на национальной территории. В этой связи он подчеркнул важность инвестиций в военную инфраструктуру и готовность Румынии улучшить условия для размещения и поддержки американских войск", - отметили в министерстве.

    Отметим, что сегодня торговое судно "Хорев" под флагом Коморских островов, на борту которого находились граждане Азербайджана и Украины, затонуло в Черном море после удара беспилотника. Премьер-министр Румынии Лука Никулеску осудил атаку России на торговое судно "Хорев" в Черном море, на борту которого находились граждане Азербайджана и Украины.

    Российско-украинский конфликт Торговое судно Черное море Румыния
    Rumıniyalı nazir ABŞ səfiri ilə Qara dənizdə təhlükəsizlik məsələsini müzakirə edib
    Romania, US discuss Black Sea security and NATO"s eastern flank
    MiniBoss
    44 filmi

    Последние новости

    17:51
    Цена нефти марки Brent превысила $116 за баррель - Обновлено-4
    Энергетика
    17:49
    Мариан де Йонг о визите главы МИД Нидерландов: Амстердам и Баку примут дорожную карту до 2029г - Эксклюзив
    Внешняя политика
    17:47
    Доходы Азербайджана от экспорта фруктов и овощей выросли на 11,4%
    Бизнес
    17:44
    На холодильном складе в Шаруре произошел несчастный случай, погиб человек
    Происшествия
    17:43
    Глава МВД Франции назвал инцидент со стрельбой терактом - Обновлено
    Другие страны
    17:40
    МИД Молдовы осудил удар по судну с гражданами Азербайджана и Украины
    Другие страны
    17:40
    В Азербайджане утвержден порядок определения происхождения ненефтегазовых товаров
    Бизнес
    17:38
    Кабмин утвердил перечень лиц и операций, не подпадающих под экспортную компенсацию
    Бизнес
    17:37
    Мелания Трамп: Россия и Украина договорились о прекращении огня в Олешках с 29 октября
    Другие страны
    Лента новостей