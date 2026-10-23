Премьер Румынии осудил атаку РФ на торговое судно "Хорев" с азербайджанцами на борту

Премьер-министр Румынии Лука Никулеску осудил атаку России на торговое судно "Хорев" в Черном море, на борту которого находились граждане Азербайджана и Украины.

Как передает Report, об этом премьер написал в социальных сетях.

Никулеску назвал удар по торговому судну неприемлемым. По его словам, удар является частью усилий России по эскалации.

"Это также является вопиющим нарушением международного права, в частности свободы судоходства, и результатом эскалации со стороны России", - заявил он.

Премьер отметил, что Румыния продолжит предпринимать шаги совместно с союзниками, и напомнил о программах оснащения национальных вооруженных сил.

"Мы продолжим работу с нашими союзниками и координацию с Болгарией и Турцией для обеспечения свободы судоходства и безопасности на море. Наша страна получит дополнительное оснащение по итогам усилий Румынии на уровне союзников по НАТО", - заключил Никулеску.

В свою очередь, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выразила обеспокоенность инцидентом.

"Эти безрассудные атаки нацелены на невинные жизни и открыто нарушают международное право. Мои мысли - с семьей и близкими погибшего моряка. А также с семьями трех членов экипажа, которые все еще числятся пропавшими без вести", - написала она в соцсетях.

Отметим, что торговое судно "Хорев" под флагом Коморских островов, на борту которого находились граждане Азербайджана и Украины, затонуло в Черном море после удара беспилотника. По данным румынских военно-морских властей, на борту судна находились 13 человек: 10 граждан Украины и трое граждан Азербайджана.

Из 13 находившихся на борту человек девять спасены, один погиб. Поиски других членов экипажа продолжаются.