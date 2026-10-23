Утверждено соглашение о сотрудничестве в борьбе с преступностью между Азербайджаном и Кыргызстаном
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- 23 октября, 2026
- 16:08
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Утверждено "Соглашение о сотрудничестве в сфере борьбы с преступностью между Правительством Азербайджанской Республики и Кабинетом министров Кыргызской Республики", подписанное 10 сентября 2026 года в городе Астана.
Как сообщает Report, соответствующий указ подписал президент Азербайджана Ильхам Алиев.
Обеспечение выполнения положений соглашения после его вступления в силу возложено на Министерство внутренних дел Азербайджана.
Министерство иностранных дел Азербайджана направит Правительству Кыргызской Республики уведомление о выполнении внутригосударственных процедур, необходимых для вступления Соглашения в силу.
Azərbaycanla Qırğızıstan arasında cinayətkarlıqla mübarizə üzrə əməkdaşlıq Sazişi təsdiqlənib
Azerbaijan approves crime-fighting cooperation agreement with Kyrgyzstan
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