Утверждено соглашение о сотрудничестве в борьбе с преступностью между Азербайджаном и Кыргызстаном

Утверждено "Соглашение о сотрудничестве в сфере борьбы с преступностью между Правительством Азербайджанской Республики и Кабинетом министров Кыргызской Республики", подписанное 10 сентября 2026 года в городе Астана.

Как сообщает Report, соответствующий указ подписал президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Обеспечение выполнения положений соглашения после его вступления в силу возложено на Министерство внутренних дел Азербайджана.

Министерство иностранных дел Азербайджана направит Правительству Кыргызской Республики уведомление о выполнении внутригосударственных процедур, необходимых для вступления Соглашения в силу.