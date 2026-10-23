Ильхам Алиев Путь к Победе Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15
    Ильхам Алиев Путь к Победе Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15

    Утверждено соглашение о сотрудничестве в борьбе с преступностью между Азербайджаном и Кыргызстаном

    Другие
    • 23 октября, 2026
    • 16:08
    Утверждено соглашение о сотрудничестве в борьбе с преступностью между Азербайджаном и Кыргызстаном

    Утверждено "Соглашение о сотрудничестве в сфере борьбы с преступностью между Правительством Азербайджанской Республики и Кабинетом министров Кыргызской Республики", подписанное 10 сентября 2026 года в городе Астана.

    Как сообщает Report, соответствующий указ подписал президент Азербайджана Ильхам Алиев.

    Обеспечение выполнения положений соглашения после его вступления в силу возложено на Министерство внутренних дел Азербайджана.

    Министерство иностранных дел Азербайджана направит Правительству Кыргызской Республики уведомление о выполнении внутригосударственных процедур, необходимых для вступления Соглашения в силу.

    Ильхам Алиев
    Azərbaycanla Qırğızıstan arasında cinayətkarlıqla mübarizə üzrə əməkdaşlıq Sazişi təsdiqlənib
    Azerbaijan approves crime-fighting cooperation agreement with Kyrgyzstan
    44 filmi
    MiniBoss

    Последние новости

    17:51
    Цена нефти марки Brent превысила $116 за баррель - Обновлено-4
    Энергетика
    17:49
    Мариан де Йонг о визите главы МИД Нидерландов: Амстердам и Баку примут дорожную карту до 2029г - Эксклюзив
    Внешняя политика
    17:47
    Доходы Азербайджана от экспорта фруктов и овощей выросли на 11,4%
    Бизнес
    17:44
    На холодильном складе в Шаруре произошел несчастный случай, погиб человек
    Происшествия
    17:43
    Глава МВД Франции назвал инцидент со стрельбой терактом - Обновлено
    Другие страны
    17:40
    МИД Молдовы осудил удар по судну с гражданами Азербайджана и Украины
    Другие страны
    17:40
    В Азербайджане утвержден порядок определения происхождения ненефтегазовых товаров
    Бизнес
    17:38
    Кабмин утвердил перечень лиц и операций, не подпадающих под экспортную компенсацию
    Бизнес
    17:37
    Мелания Трамп: Россия и Украина договорились о прекращении огня в Олешках с 29 октября
    Другие страны
    Лента новостей