В Сальяне произошло ДТП, есть погибший

Один человек погиб и трое получили ранения в результате ДТП в селе Гырхчыраг Сальянского района.

Как передаёт Аранское бюро Report, пострадавшие с травмами различной степени тяжести госпитализированы в Сальянскую центральную районную больницу.

По факту аварии ведётся расследование.