Ильхам Алиев Путь к Победе Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15
    Ильхам Алиев Путь к Победе Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15

    В Сальяне произошло ДТП, есть погибший

    Происшествия
    • 23 октября, 2026
    • 15:49
    В Сальяне произошло ДТП, есть погибший

    Один человек погиб и трое получили ранения в результате ДТП в селе Гырхчыраг Сальянского района.

    Как передаёт Аранское бюро Report, пострадавшие с травмами различной степени тяжести госпитализированы в Сальянскую центральную районную больницу.

    По факту аварии ведётся расследование.

    В Сальяне произошло ДТП, есть погибший
    В Сальяне произошло ДТП, есть погибший
    В Сальяне произошло ДТП, есть погибший
    В Сальяне произошло ДТП, есть погибший
    Дорожно-транспортное происшествие (ДТП) Сальян
    Фото
    Salyanda avtoqəza olub, ölən və yaralananlar var
    MiniBoss
    MiniBoss

    Последние новости

    16:14
    Фото
    В Ханкенди прошел диалог высокого уровня по партнерству Азербайджан-ООН - Обновлено
    Внешняя политика
    16:09
    В Иордании сообщили о стрельбе в одной из церквей, есть погибшие и пострадавшие
    Другие страны
    16:08
    Утверждено соглашение о сотрудничестве в борьбе с преступностью между Азербайджаном и Кыргызстаном
    Другие
    16:05
    Премьер Румынии осудил атаку РФ на торговое судно "Хорев" с азербайджанцами на борту
    Другие страны
    15:58
    Фото
    Ильхам Алиев вручил Фархаду Халилову орден "Истиглал" - Обновлено
    Kультурная политика
    15:49
    Фото
    В Сальяне произошло ДТП, есть погибший
    Происшествия
    15:46
    Цена на нефть марки Brent составила почти $115 за баррель - Обновлено-2
    Энергетика
    15:39
    В Баку, Гяндже и Сумгайыте изъято 82 кг наркотиков
    Происшествия
    15:38
    На Сицилии произошли три землетрясения, магнитуда последней составила 5
    Другие страны
    Лента новостей