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    В Ханкенди проходит диалог высокого уровня по партнерству Азербайджан-ООН

    Внешняя политика
    • 23 октября, 2026
    • 12:07
    В Ханкенди проходит диалог высокого уровня по партнерству Азербайджан-ООН

    В Ханкенди проходит стратегический диалог высокого уровня "Момент Целей устойчивого развития в Карабахе: партнерство Азербайджан-ООН во имя будущего".

    Как сообщает корреспондент Report из Ханкенди, мероприятие организовано в преддверии 24 октября - Дня ООН.

    В диалоге участвуют заместитель министра экономики Самед Баширли, резидент-координатор ООН в Азербайджане Дмитро Шлапаченко, специальный представитель президента Азербайджана в Шушинском районе Айдын Керимов и другие официальные лица.

    Участники обсудят приоритеты сотрудничества в области устойчивого развития, локализацию Целей устойчивого развития (ЦУР) в Карабахском экономическом районе и возможности ускорения развития региона.

    В Ханкенди проходит диалог высокого уровня по партнерству Азербайджан-ООН
    В Ханкенди проходит диалог высокого уровня по партнерству Азербайджан-ООН
    В Ханкенди проходит диалог высокого уровня по партнерству Азербайджан-ООН

    Цели устойчивого развития Организация Объединённых Наций (ООН) Самед Баширли Айдын Керимов Ханкенди Дмитро Шлапаченко
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