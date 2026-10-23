В Ханкенди проходит диалог высокого уровня по партнерству Азербайджан-ООН

В Ханкенди проходит стратегический диалог высокого уровня "Момент Целей устойчивого развития в Карабахе: партнерство Азербайджан-ООН во имя будущего".

Как сообщает корреспондент Report из Ханкенди, мероприятие организовано в преддверии 24 октября - Дня ООН.

В диалоге участвуют заместитель министра экономики Самед Баширли, резидент-координатор ООН в Азербайджане Дмитро Шлапаченко, специальный представитель президента Азербайджана в Шушинском районе Айдын Керимов и другие официальные лица.

Участники обсудят приоритеты сотрудничества в области устойчивого развития, локализацию Целей устойчивого развития (ЦУР) в Карабахском экономическом районе и возможности ускорения развития региона.