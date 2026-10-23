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    Xankəndidə Azərbaycan-BMT tərəfdaşlığına həsr olunan yüksək səviyyəli strateji dialoq keçirilir

    Xarici siyasət
    • 23 oktyabr, 2026
    • 11:45
    Xankəndidə Azərbaycan-BMT tərəfdaşlığına həsr olunan yüksək səviyyəli strateji dialoq keçirilir

    Xankəndi şəhərində "Qarabağda Dayanıqlı İnkişaf Məqsədləri anı: Gələcək naminə Azərbaycan-BMT tərəfdaşlığı" mövzusunda yüksək səviyyəli strateji dialoq keçirilir.

    "Report"un Xankəndiyə ezam olunan əməkdaşı xəbər verir ki, tədbir 24 oktyabr - BMT Günü münasibətilə təşkil olunub.

    Tədbirdə iqtisadiyyat nazirinin müavini Səməd Bəşirli, Azərbaycanda BMT-nin Rezident Koordinatoru Dmitro Şlapaçenko, Şuşa rayonunda Prezidentin xüsusi nümayəndəsi Aydın Kərimov və başqa rəsmi şəxslər iştirak edirlər.

    Dialoqun əsas məqsədi dayanıqlı inkişaf üzrə əməkdaşlığın prioritetlərini, Dayanıqlı İnkişaf Məqsədlərinin (DİM) Qarabağ iqtisadi rayonunda lokallaşdırılmasını və regionun inkişafının sürətləndirilməsi imkanlarını dəyərləndirməkdir.

    Xankəndidə Azərbaycan-BMT tərəfdaşlığına həsr olunan yüksək səviyyəli strateji dialoq keçirilir
    Xankəndidə Azərbaycan-BMT tərəfdaşlığına həsr olunan yüksək səviyyəli strateji dialoq keçirilir
    Xankəndidə Azərbaycan-BMT tərəfdaşlığına həsr olunan yüksək səviyyəli strateji dialoq keçirilir
    Dayanıqlı İnkişaf Birləşmiş Millətlər Təşkilatı (BMT) Qarabağ Xankəndi
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