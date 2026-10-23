Синоптики предупреждают: В регионах Азербайджана дождливая погода сохранится еще два дня

Дождливая погода, наблюдаемая в районах Азербайджана, сохранится и 24-25 октября.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, в отдельных районах ожидаются ливни, грозы и град, а в высокогорье - снег.

Уровень воды в некоторых реках повысится, на некоторых реках Большого Кавказа и Лянкяран-Астаринского региона пройдут кратковременные паводки и сели.