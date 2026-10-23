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    Синоптики предупреждают: В регионах Азербайджана дождливая погода сохранится еще два дня

    Экология
    • 23 октября, 2026
    • 16:36
    Синоптики предупреждают: В регионах Азербайджана дождливая погода сохранится еще два дня

    Дождливая погода, наблюдаемая в районах Азербайджана, сохранится и 24-25 октября.

    Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, в отдельных районах ожидаются ливни, грозы и град, а в высокогорье - снег.

    Уровень воды в некоторых реках повысится, на некоторых реках Большого Кавказа и Лянкяран-Астаринского региона пройдут кратковременные паводки и сели.

    Прогноз погоды Национальная служба гидрометеорологии Дождливая погода Паводки и сели
    Rayonlardakı yağıntılı hava şəraiti növbəti 2 gün davam edəcək - Xəbərdarlıq
    Rain to continue across Azerbaijan's regions on October 24–25
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