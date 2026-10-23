Синоптики предупреждают: В регионах Азербайджана дождливая погода сохранится еще два дня
Экология
- 23 октября, 2026
- 16:36
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Дождливая погода, наблюдаемая в районах Азербайджана, сохранится и 24-25 октября.
Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, в отдельных районах ожидаются ливни, грозы и град, а в высокогорье - снег.
Уровень воды в некоторых реках повысится, на некоторых реках Большого Кавказа и Лянкяран-Астаринского региона пройдут кратковременные паводки и сели.
Rayonlardakı yağıntılı hava şəraiti növbəti 2 gün davam edəcək - Xəbərdarlıq
Rain to continue across Azerbaijan's regions on October 24–25
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