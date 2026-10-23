Фархад Халилов: Создавая эскиз ордена "Истиглал", не думал, что когда-нибудь получу его
Kультурная политика
- 23 октября, 2026
- 16:20
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Народный художник Фархад Халилов признался, что, создавая эскиз ордена "Истиглал", даже не думал, что когда-нибудь будет награжден им.
Как сообщает Report, об этом он сказал во время вручения ему ордена президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.
"Большое спасибо, господин Президент. Большое спасибо. Когда я готовил эскиз этого ордена, то и представить не мог, что получу его", - отметил Халилов.
В ответ Ильхам Алиев сказал: "Вы сами его создали. Вы – его автор".
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