Фархад Халилов: Создавая эскиз ордена "Истиглал", не думал, что когда-нибудь получу его

Народный художник Фархад Халилов признался, что, создавая эскиз ордена "Истиглал", даже не думал, что когда-нибудь будет награжден им.

Как сообщает Report, об этом он сказал во время вручения ему ордена президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

"Большое спасибо, господин Президент. Большое спасибо. Когда я готовил эскиз этого ордена, то и представить не мог, что получу его", - отметил Халилов.

В ответ Ильхам Алиев сказал: "Вы сами его создали. Вы – его автор".