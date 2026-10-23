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    Фархад Халилов: Создавая эскиз ордена "Истиглал", не думал, что когда-нибудь получу его

    Kультурная политика
    • 23 октября, 2026
    • 16:20
    Фархад Халилов: Создавая эскиз ордена Истиглал, не думал, что когда-нибудь получу его

    Народный художник Фархад Халилов признался, что, создавая эскиз ордена "Истиглал", даже не думал, что когда-нибудь будет награжден им.

    Как сообщает Report, об этом он сказал во время вручения ему ордена президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

    "Большое спасибо, господин Президент. Большое спасибо. Когда я готовил эскиз этого ордена, то и представить не мог, что получу его", - отметил Халилов.

    В ответ Ильхам Алиев сказал: "Вы сами его создали. Вы – его автор".

    Ильхам Алиев Фархад Халилов Орден Истиглал
    Fərhad Xəlilov: "İstiqlal" ordeninin şəklini hazırlayanda bunu alacağımı heç fikirləşməzdim
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