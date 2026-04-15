В Азербайджане утверждены поправки в ряд законов о правах ребенка
Внутренняя политика
- 15 апреля, 2026
- 17:07
В Азербайджане утверждены поправки в кодексы и законы, подготовленные на основе нового законопроекта "О правах ребенка".
Как сообщает Report, президент Ильхам Алиев подписал поправки в Гражданско-процессуальный, Семейный, Уголовно-процессуальный кодексы, законы "О молодежной политике", "Об утверждении Положения о комиссиях по защите прав детей", "О профилактике беспризорности и правонарушений несовершеннолетних", "О физической культуре и спорте", "О социальной службе", "О рекламе", "Об ограничении потребления табачных изделий", "О защите детей от вредной информации" и "О медиа".
Последние новости
