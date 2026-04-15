Главком армии Пакистана прибыл в Тегеран - ОБНОВЛЕНО

Главнокомандующий Армии Пакистана Асим Мунир прибыл в Тегеран на фоне подготовки нового раунда переговоров между Ираном и США.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Tasnim.

Отмечается, что Мунир отправился в иранскую столицу для передачи послания от Вашингтона и подготовки второго раунда ирано-американских переговоров.

Обмен сообщениями США и Ирана продолжается при посредничестве Пакистана.

Как передает Report со ссылкой на газету The Times of Israel, об этом заявил официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи.

"С воскресенья (12 апреля - ред.), когда иранская делегация вернулась в Тегеран, через Пакистан было передано несколько сообщений", - заявил он.

Багаи также отметил, что сегодня ожидается визит делегации Пакистана в Иран для консультаций с Тегераном по продвижению ирано-американского переговорного процесса.

Напомним, что 28 февраля США и Израиль начали военные операции против Ирана и нанесли авиаудары по ряду городов. В тот же день в результате ударов был убит верховный лидер Ирана Али Хаменеи. В ответ Иран нанес ракетные удары по территории Израиля и атаковал американские военные базы в странах Персидского залива.

Иран, США и их союзники в ночь на 8 апреля 2026 года достигли договоренности о прекращении огня на две недели.

11-12 апреля в Исламабаде прошли переговоры между Ираном и США при посредничестве Пакистана. Многочасовые переговоры завершились без результата из-за различия в позициях сторон. При этом в последние дни звучат заявления, что переговоры между США и Ираном могут продолжиться в Исламабаде.