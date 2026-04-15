    Другие страны
    • 15 апреля, 2026
    • 18:12
    Главком армии Пакистана прибыл в Тегеран - ОБНОВЛЕНО

    Главнокомандующий Армии Пакистана Асим Мунир прибыл в Тегеран на фоне подготовки нового раунда переговоров между Ираном и США.

    Как передает Report, об этом сообщило агентство Tasnim.

    Отмечается, что Мунир отправился в иранскую столицу для передачи послания от Вашингтона и подготовки второго раунда ирано-американских переговоров.

    Обмен сообщениями США и Ирана продолжается при посредничестве Пакистана.

    Как передает Report со ссылкой на газету The Times of Israel, об этом заявил официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи.

    "С воскресенья (12 апреля - ред.), когда иранская делегация вернулась в Тегеран, через Пакистан было передано несколько сообщений", - заявил он.

    Багаи также отметил, что сегодня ожидается визит делегации Пакистана в Иран для консультаций с Тегераном по продвижению ирано-американского переговорного процесса.

    Напомним, что 28 февраля США и Израиль начали военные операции против Ирана и нанесли авиаудары по ряду городов. В тот же день в результате ударов был убит верховный лидер Ирана Али Хаменеи. В ответ Иран нанес ракетные удары по территории Израиля и атаковал американские военные базы в странах Персидского залива.

    Иран, США и их союзники в ночь на 8 апреля 2026 года достигли договоренности о прекращении огня на две недели.

    11-12 апреля в Исламабаде прошли переговоры между Ираном и США при посредничестве Пакистана. Многочасовые переговоры завершились без результата из-за различия в позициях сторон. При этом в последние дни звучат заявления, что переговоры между США и Ираном могут продолжиться в Исламабаде.

    Pakistan ordusunun baş komandanı Tehrandadır - YENİLƏNİB

    Последние новости

    21:07

    В Париже организовали выставку, посвященную Азербайджану

    Kультурная политика
    21:03

    СМИ: США и Иран рассматривают продление перемирия еще на две недели

    Другие страны
    20:59

    Эрдоган: Недопустимо использовать трагические инциденты, как политический инструмент

    В регионе
    20:43

    В Азербайджане в I квартале выросли перевозки пищевой продукции по ж/д

    Экономика
    20:30

    Италия заинтересована в совместном производстве беспилотников с Украиной

    Другие страны
    20:15

    Италия выделит €30 млн на гуманитарную помощь Судану

    Другие страны
    19:59

    Арагчи и Ван И обсудили текущую ситуацию в регионе

    В регионе
    19:58

    Мелони: Поддержка Украины - это наш моральный долг

    Другие страны
    19:58
    Фото

    Сахиба Гафарова: Проведение WUF13 в очередной раз подтверждает доверие к Азербайджану

    Внешняя политика
    Лента новостей