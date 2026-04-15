Вооруженное нападение на школу в Турции: погибли 4 человека, нападавший застрелился - ОБНОВЛЕНО-2

В результате вооруженного нападения на школу в Кахраманмараше погибли четыре человека, нападавший покончил с собой.

Как передает Report со ссылкой на турецкие СМИ, злоумышленник был учеником 8-го класса той же школы. При нем было пять единиц оружия и 7 магазинов.

По предварительным данным, погибли четыре, ранения получили по меньшей мере 20 человек. Среди погибших трое учеников школы и один преподаватель.

Отец нападавшего школьника - бывший полицейский.

15:23

В результате вооруженного нападения на школу в Кахраманмараше есть погибший и раненые.

Как передает Report, об этом сообщил губернатор города Мюкеррем Унлюэр.

По его словам, в результате инцидента шесть человек получили ранения, один человек погиб.

15:18

В одной из школ турецкого города Кахраманмараш произошел вооруженный инцидент.

Как сообщает Report, по предварительным данным, в результате инцидента 6 человек получили ранения.

На место происшествия направлены многочисленные наряды полиции и бригады скорой помощи.

Отметим, что накануне также было совершено нападение на школу в турецком городе Шанлыурфа, в результате которого 16 человек получили ранения.