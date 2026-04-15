Вооруженное нападение на школу в Турции: погибли 4 человека, нападавший застрелился - ОБНОВЛЕНО-2
- 15 апреля, 2026
- 16:01
В результате вооруженного нападения на школу в Кахраманмараше погибли четыре человека, нападавший покончил с собой.
Как передает Report со ссылкой на турецкие СМИ, злоумышленник был учеником 8-го класса той же школы. При нем было пять единиц оружия и 7 магазинов.
По предварительным данным, погибли четыре, ранения получили по меньшей мере 20 человек. Среди погибших трое учеников школы и один преподаватель.
Отец нападавшего школьника - бывший полицейский.
В результате вооруженного нападения на школу в Кахраманмараше есть погибший и раненые.
Как передает Report, об этом сообщил губернатор города Мюкеррем Унлюэр.
По его словам, в результате инцидента шесть человек получили ранения, один человек погиб.
На место происшествия направлены многочисленные наряды полиции и бригады скорой помощи.
Отметим, что накануне также было совершено нападение на школу в турецком городе Шанлыурфа, в результате которого 16 человек получили ранения.