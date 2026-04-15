    Region
    15 aprel, 2026
    19:03
    Mustafa Çiftçi: Məktəbə silahlı hücum nəticəsində ölənlərin sayı artıb - YENİLƏNİB-5

    Türkiyənin Kahramanmaraş şəhərində məktəbə silahlı hücum nəticəsində ölənlərin sayı artıb.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Türkiyənin daxili işlər naziri Mustafa Çiftçi açıqlayıb.

    "Məktəbə hücumda ölənlərin sayı 9-a çatıb, onlardan biri müəllim, səkkizi şagirddir", - o bildirib.

    Mustafa Çiftçi qeyd edib ki, 13 nəfər yaralanıb, onlardan altısının vəziyyəti ağırdır.

    Türkiyənin Kahramanmaraş şəhərində məktəbdə 4 nəfərin həyatına qəsd edib özünü də öldürən şagirdin atası Uğur Mersinli saxlanılıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə NTV məlumat yayıb.

    Onun keçmiş polis əməkdaşı olduğu bildirilir.

    Türkiyənin Kahramanmaraş şəhərindəki məktəblərin birinə silahlı hücum edən şagird özünü öldürüb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə NTV məlumat yayıb.

    Qeyd olunub ki, səkkizinci sinif şagirdi məktəbə 5 silah və 7 daraqla gəlib.

    O ilkin məlumata görə 4 nəfərin həyatına son verib, 20-sini yaralayıb.

    Hadisəni törədən şəxsin atası keçmiş polis əməkdaşı olub.

    Türkiyənin Kahramanmaraş şəhərindəki məktəblərin birinə silahlı hücum nəticəsində 4 nəfər ölüb, 20-si yaralanıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə şəhər valisi Mükerrem Ünlüer məlumat verib.

    Onun sözlərinə görə, ölənlərdən biri müəllim, üçü şagirddir.

    Silahlı hücumu 8-ci sinif şagirdinin törətdiyi bildirilir.

    Türkiyənin Kahramanmaraş şəhərindəki məktəblərin birinə silahlı hücum nəticəsində ölən və yaralananlar var.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə şəhər valisi Mükerrem Ünlüer məlumat verib.

    Onun sözlərinə görə, hadisə nəticəsində hələlik 6 yaralı və bir ölü məlumdur.

    Türkiyənin Kahramanmaraş şəhərindəki məktəblərin birinə silahlı hücum olub.

    "Report" xəbər verir ki, ilkin məlumata görə, hadisə nəticəsində 6 nəfər yaralanıb.

    Əraziyə çox sayda polis və təcili tibbi yardım briqadaları göndərilib.

    Qeyd edək ki, dünən də Türkiyənin Şanlıurfa şəhərindəki liseylərin birinə hücum olmuş, 16 nəfər yaralanmışdı.

    Silahlı hücum Kahramanmaraş Türkiyə
    Число погибших при стрельбе в школе в Кахраманмараше возросло до девяти - ОБНОВЛЕНО-5
    Gunman attacks school in Türkiye: 4 killed, attacker shoots himself

    Son xəbərlər

    21:14

    Çin İrana dərman yardımı göndərəcək

    Region
    20:52

    İtaliya Ukrayna ilə birgə PUA istehsalına maraq göstərir

    Digər ölkələr
    20:38

    İtaliya Sudana 30 milyon avroluq humanitar yardım ayıracaq

    Digər ölkələr
    20:29

    Parisdə Azərbaycana aid sərgi təşkil olunub

    Mədəniyyət siyasəti
    20:25

    Ərdoğan: Məktəbə silahlı hücumdan reytinq üçün istifadə edilməməsi vicdan borcdur

    Region
    20:07

    Meloni: Ukraynaya dəstək bizim mənəvi borcumuzdur

    Digər ölkələr
    20:04

    Bu ilin I rübündə qatarla daşınan qida məhsullarının həcmi artıb

    İqtisadiyyat
    20:01

    DMM: Bəziləri Türkiyənin dövlət qurumlarının işinə kölgə salmağa çalışır

    Region
    19:59

    Rütte: NATO bu il Ukraynaya 60 milyard dollar hərbi yardım verəcək

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti