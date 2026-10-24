Özbəkistan və Hindistan XİN başçıları Bakıda görüş keçiriblər
- 24 oktyabr, 2026
- 12:10
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Özbəkistanın xarici işlər naziri Baxtiyor Saidov Bakıda hindistanlı həmkarı Subrahmanyam Cayşankar ilə görüşüb.
"Report"un məlumatına görə, bu barədə Saidov "X" sosial şəbəkəsindəki səhifəsində yazıb.
Görüşdə XİN başçıları ikitərəfli münasibətlərin inkişafını müzakirə ediblər.
"Bakıda Hindistan Respublikasının xarici işlər naziri Subrahmanyam Cayşankar ilə görüşməkdən məmnun oldum. İkitərəfli gündəliyə dair əsas məsələləri müzakirə etdik və ən yüksək səviyyədə əldə olunmuş razılaşmaların vaxtında və səmərəli şəkildə həyata keçirilməsinin vacibliyini vurğuladıq", - Özbəkistan XİN başçısı yazıb.
Xatırladaq ki, dünən Hindistanın xarici işlər naziri Subrahmanyam Cayşankar Azərbaycanda səfərdə olub.
Pleased to meet with H.E. @DrSJaishankar, Minister of External Affairs of the Republic of #India, in Baku. Discussed key issues on the bilateral agenda and emphasised the importance of the timely and effective implementation of agreements reached at the highest level. *** Boku şahrida Hindiston Respublikasi taşqi işlar vaziri Subramanyam Jayşankar janoblari bilan uçraşişdan mamnunmiz. Muloqot davomida ikki tomonlama kun tartibining dolzarb masalalarini muhokama qilib, oliy darajada erişilgan kelişuvlarni öz vaqtida va sifatli amalga oşiriş muhimligini qayd etdik.— Bakhtiyor Saidov 🇺🇿 (@FM_Saidov) October 23, 2026