İlham Əliyev Zəfərə gedən yol FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı

    Özbəkistan və Hindistan XİN başçıları Bakıda görüş keçiriblər

    Region
    • 24 oktyabr, 2026
    • 12:10
    Özbəkistan və Hindistan XİN başçıları Bakıda görüş keçiriblər

    Özbəkistanın xarici işlər naziri Baxtiyor Saidov Bakıda hindistanlı həmkarı Subrahmanyam Cayşankar ilə görüşüb.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə Saidov "X" sosial şəbəkəsindəki səhifəsində yazıb.

    Görüşdə XİN başçıları ikitərəfli münasibətlərin inkişafını müzakirə ediblər.

    "Bakıda Hindistan Respublikasının xarici işlər naziri Subrahmanyam Cayşankar ilə görüşməkdən məmnun oldum. İkitərəfli gündəliyə dair əsas məsələləri müzakirə etdik və ən yüksək səviyyədə əldə olunmuş razılaşmaların vaxtında və səmərəli şəkildə həyata keçirilməsinin vacibliyini vurğuladıq", - Özbəkistan XİN başçısı yazıb.

    Xatırladaq ki, dünən Hindistanın xarici işlər naziri Subrahmanyam Cayşankar Azərbaycanda səfərdə olub.

    Baxtiyor Saidov Subrahmanyam Cayşankar
    Главы МИД Узбекистана и Индии провели встречу в Баку
    Uzbekistan's FM meets Indian Minister of External Affairs in Baku
    MiniBoss
    44 filmi

    Son xəbərlər

    12:29
    "Liverpul" David Otorbini 30 milyon avro qarşılığında heyətinə qatmaq istəyir
    Futbol
    12:24
    Sabah Bakıda yağış yağacaq
    Ekologiya
    12:16
    Mərkəzi Asiya ölkələrindən Azərbaycana turist axını il ərzində 12 %-dən çox artıb
    Turizm
    12:11
    Hindistanda göyərtəsində 6 sərnişinin olduğu helikopter məcburi eniş edib
    Digər ölkələr
    12:10
    Özbəkistan və Hindistan XİN başçıları Bakıda görüş keçiriblər
    Region
    12:09
    Bakıda kütləvi dava ilə bağlı cinayət işi başlanılıb, hadisənin digər iştirakçıları axtarılır - Yenilənib
    Hadisə
    11:59
    Azərbaycan XİN İordaniyaya başsağlığı verib
    Xarici siyasət
    11:54
    Azərbaycanda istehlakçılara satılmış mal və xidmətlərin dəyəri 65 milyard manatı ötüb
    Maliyyə
    11:48
    Ermənistanda iki müxalifətçi Antikorrupsiya Komitəsinə aparılıb
    Region
    Bütün Xəbər Lenti