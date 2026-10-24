Главы МИД Узбекистана и Индии провели встречу в Баку
- 24 октября, 2026
- 11:59
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Министр иностранных дел Узбекистана Бахтиёр Саидов в Баку провел встречу с главой МИД Индии Субраманьямом Джайшанкаром.
Как сообщает Report, об этом Саидов написал на своей странице в соцсети Х.
В ходе встречи стороны обсудили развитие двусторонних отношений.
"Был рад встретиться в Баку с министром иностранных дел Республики Индия Субраманьямом Джайшанкаром. Обсудили ключевые вопросы двусторонней повестки дня и подчеркнули важность своевременной и эффективной реализации договоренностей, достигнутых на высшем уровне", - написал глава узбекского внешнеполитического ведомства.
Напомним, что вчера министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар находился с визитом в Азербайджане.
Pleased to meet with H.E. @DrSJaishankar, Minister of External Affairs of the Republic of #India, in Baku. Discussed key issues on the bilateral agenda and emphasised the importance of the timely and effective implementation of agreements reached at the highest level. *** Boku şahrida Hindiston Respublikasi taşqi işlar vaziri Subramanyam Jayşankar janoblari bilan uçraşişdan mamnunmiz. Muloqot davomida ikki tomonlama kun tartibining dolzarb masalalarini muhokama qilib, oliy darajada erişilgan kelişuvlarni öz vaqtida va sifatli amalga oşiriş muhimligini qayd etdik.— Bakhtiyor Saidov 🇺🇿 (@FM_Saidov) October 23, 2026