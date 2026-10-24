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    Главы МИД Узбекистана и Индии провели встречу в Баку

    В регионе
    • 24 октября, 2026
    • 11:59
    Главы МИД Узбекистана и Индии провели встречу в Баку

    Министр иностранных дел Узбекистана Бахтиёр Саидов в Баку провел встречу с главой МИД Индии Субраманьямом Джайшанкаром.

    Как сообщает Report, об этом Саидов написал на своей странице в соцсети Х.

    В ходе встречи стороны обсудили развитие двусторонних отношений.

    "Был рад встретиться в Баку с министром иностранных дел Республики Индия Субраманьямом Джайшанкаром. Обсудили ключевые вопросы двусторонней повестки дня и подчеркнули важность своевременной и эффективной реализации договоренностей, достигнутых на высшем уровне", - написал глава узбекского внешнеполитического ведомства.

    Напомним, что вчера министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар находился с визитом в Азербайджане.

    Бахтиёр Саидов Субраманьям Джайшанкар Индия Узбекистан
    Özbəkistan və Hindistan XİN başçıları Bakıda görüş keçiriblər
    Uzbekistan's FM meets Indian Minister of External Affairs in Baku
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