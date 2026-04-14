    Ильхам Алиев Переговоры между США и Ираном WUF13 Операция США и Израиля против Ирана

    В Турции начато масштабное расследование вооруженного инцидента в школе - ОБНОВЛЕНО-2

    14 апреля, 2026
    13:26
    В Турции начато масштабное расследование вооруженного инцидента в школе - ОБНОВЛЕНО-2

    В Турции полиция начала масштабное расследование вооруженного инцидента в школе, в результате которого 16 человек получили ранения.

    Как сообщает Report со ссылкой на Министерство внутренних дел страны, в связи с инцидентом органами безопасности начато масштабное расследование.

    Общественность будет проинформирована о подробностях.

    Число пострадавших в результате стрельбы в одной из школ Турции достигло 16 человек.

    Как сообщает Report со ссылкой на NTV, учащийся, открывший огонь по другим ученикам, покончил с собой.

    По данным телеканала, большинство пострадавших - школьники. Один из них находится в тяжелом состоянии.

    В одной из школ Турции сегодня совершено вооруженное нападение.

    Как сообщает Report со ссылкой на NTV, инцидент произошел в районе Сиверек провинции Шанлыурфа.

    По предварительной информации, ученик с ружьем ворвался в школу и открыл огонь, в результате чего 7 человек получили ранения.

    Отмечается, что нападавший также взял в заложники нескольких учеников.

    К месту происшествия привлечены бригады скорой помощи и полиции.

    Стрельба в школе Вооруженное нападение Заложники Шанлыурфа Турция
