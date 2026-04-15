Президент США Дональд Трамп заявил о разблокировании Ормузского пролива.

Как передает Report, об этом он написал в Truth Social.

"Китай очень рад, что я навсегда открываю Ормузский пролив. Я делаю это и для них, и для всего мира. Эта ситуация больше никогда не повторится. Они договорились не отправлять оружие в Иран", - написал он.

Он также добавил, что рассчитывает на теплый прием в Китае в ближайшие недели.

"Президент Си (Цзиньпин - ред.) крепко обнимет меня, когда я приеду туда через несколько недель. Мы работаем вместе умно и очень хорошо! Разве это не лучше, чем воевать??? НО ПОМНИТЕ, мы очень хорошо сражаемся, если нужно - гораздо лучше, чем кто-либо другой!", - отметил американский лидер.

Напомним, что 28 февраля США и Израиль начали военные операции против Ирана и нанесли авиаудары по ряду городов. В тот же день в результате ударов был убит верховный лидер Ирана Али Хаменеи. В ответ Иран нанес ракетные удары по территории Израиля и атаковал американские военные базы в странах Персидского залива.

Иран, США и их союзники в ночь на 8 апреля 2026 года достигли договоренности о прекращении огня на две недели.

11-12 апреля в Исламабаде прошли переговоры между Ираном и США при посредничестве Пакистана.

Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что США 13 апреля в 10:00 по восточному летнему (18:00 по бакинскому) времени начали блокировку иранских портов в Ормузском проливе.