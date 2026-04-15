İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı ABŞ-İran danışıqları
    İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı ABŞ-İran danışıqları

    Tramp Hörmüz boğazının açıldığını bəyan edib

    Digər ölkələr
    • 15 aprel, 2026
    • 16:00
    Tramp Hörmüz boğazının açıldığını bəyan edib

    ABŞ Prezidenti Donald Tramp Hörmüz boğazının blokadadan çıxarıldığını bəyan edib.

    "Report" xəbər verir ki, o, bu barədə "Truth Social"da yazıb.

    "Çin mənim Hörmüz boğazını həmişəlik açmağımdan çox məmnundur. Mən bunu həm onlar, həm də bütün dünya üçün edirəm", - o yazıb.

    "Bu vəziyyət bir daha heç vaxt təkrarlanmayacaq. Onlar İrana silah göndərməməklə bağlı razılığa gəliblər", - o yazıb.

    Tramp əlavə edib ki, yaxın həftələrdə Çində səmimi qarşılanmaya ümid edir.

    "Prezident Si (Cinpin - red.) bir neçə həftədən sonra ora getdiyim zaman məni möhkəm qucaqlayacaq. Biz birlikdə ağılla və çox yaxşı işləyirik! Məgər bu müharibə etməkdən yaxşı deyil??? Lakin unutmayın ki, biz çox yaxşı, lazım gələrsə, hər kəsdən daha yaxşı döyüşürük!", - ABŞ lideri qeyd edib.

    Xatırladaq ki, ABŞ və İsrail fevralın 28-də İrana qarşı hərbi əməliyyatlara başlayıb. Nəticədə İranın ali rəhbəri ayətullah Əli Xamenei və bir sıra yüksək vəzifəli şəxslər öldürülüb. Bundan sonra İran İsraillə yanaşı, ABŞ və müttəfiqlərinin hərbi bazalarının yerləşdiyi Səudiyyə Ərəbistanı, Qətər, Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri, Oman, Bəhreyn, İraq və Kiprdə müəyyən etdiyi hədəflərə zərbələr endirməyə başlayıb.

    İran, ABŞ və onların müttəfiqləri 2026-cı il aprelin 8-nə keçən gecə iki həftəlik atəşkəs barədə razılığa gəliblər.

    Aprelin 11-12-də İslamabadda Pakistanın vasitəçiliyi ilə İran və ABŞ arasında danışıqlar aparılıb.

    Donald Tramp Hörmüz boğazı ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı ABŞ-İran danışıqları Əli Xamenei
    Трамп заявил о разблокировании Ормузского пролива
    Trump says 'China is very happy' for opening of Strait of Hormuz permanently

    Son xəbərlər

    16:55

    Yeni təyinat TƏBİB-də vətəndaş məmnunluğunun artırılmasına yönəlib - RƏY

    Sağlamlıq
    16:55

    Azərbaycan yaxın 5 ildə icmal büdcənin qeyri-neft baza kəsirinin qeyri-neft ÜDM-nə nisbətini 11 %-ə endirəcək

    Maliyyə
    16:50

    Səhiyyə idarəetməsində yeni mərhələ: tibbi xidmətlərin əlçatanlığı üçün institusional islahatlar - ŞƏRH

    Sağlamlıq
    16:48

    Azərbaycanın növbəti 4 il üçün büdcə siyasətinin hədəfləri açıqlanıb

    Maliyyə
    16:43
    Foto
    Video

    Yasamalda evdə baş verən yanğın zamanı xəsarət alan olmayıb - YENİLƏNİB- 3

    Hadisə
    16:40

    Azərbaycanın yaxın 2 ildə dövlət borcunun 29 milyard manatı ötəcəyi gözlənilir

    Maliyyə
    16:38

    Azərbaycanda təsiri məhdud olan güzəşt və azadolmaların ləğvi planlaşdırılır

    Maliyyə
    16:34

    Azərbaycan əhalisinin yaxın 4 ildə gəlirləri və xərcləri üzrə proqnozlar açıqlanıb

    Maliyyə
    16:32

    Azərbaycanda yaxın 4 ildə orta illik inflyasiyanın 5 %-dən aşağı olacağı gözlənilir

    Maliyyə
    Bütün Xəbər Lenti