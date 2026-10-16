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    Шавкат Мирзиёев обсудил с SOCAR и BP проекты в энергетике

    Энергетика
    • 16 октября, 2026
    • 21:01
    Шавкат Мирзиёев обсудил с SOCAR и BP проекты в энергетике

    Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял президента Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Ровшана Наджафа и регионального президента компании BP по Азербайджану, Грузии и Турции Джованни Кристофоли.

    Об этом сообщает Report cо ссылкой на сообщение пресс-службы узбекского президента.

    Отмечается, что Наджаф и Кристофоли прибыли в Узбекистан для участия в работе Совета инвесторов в топливно-энергетической отрасли.

    На встрече с удовлетворением отмечено успешное сотрудничество Узбекистана с этими ведущими компаниями в сфере энергетики.

    "Были обсуждены дальнейшие практические мероприятия по разработке углеводородных месторождений на плато Устюрт. Дана высокая оценка присоединению британской British Petroleum к этому масштабному проекту. Подчеркнута важность продвижения новых проектов в нефтегазовом секторе, налаживания долгосрочных поставок и развития сети продаж нефти и нефтепродуктов",- отмечается в сообщении.

    Шавкат Мирзиёев обсудил с SOCAR и BP проекты в энергетике
    Шавкат Мирзиёев обсудил с SOCAR и BP проекты в энергетике
    Шавкат Мирзиёев обсудил с SOCAR и BP проекты в энергетике
    Шавкат Мирзиёев Ровшан Наджаф Джованни Кристофоли Государственная нефтяная компания Азербайджанской Республики (SOCAR) British Petroleum (BP)
    Фото
    Şavkat Mirziyoyev SOCAR və BP rəsmiləri ilə energetika layihələrini müzakirə edib
    Фото
    Shavkat Mirziyoyev discusses energy projects with SOCAR and BP
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