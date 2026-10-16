Шавкат Мирзиёев обсудил с SOCAR и BP проекты в энергетике

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял президента Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Ровшана Наджафа и регионального президента компании BP по Азербайджану, Грузии и Турции Джованни Кристофоли.

Об этом сообщает Report cо ссылкой на сообщение пресс-службы узбекского президента.

Отмечается, что Наджаф и Кристофоли прибыли в Узбекистан для участия в работе Совета инвесторов в топливно-энергетической отрасли.

На встрече с удовлетворением отмечено успешное сотрудничество Узбекистана с этими ведущими компаниями в сфере энергетики.

"Были обсуждены дальнейшие практические мероприятия по разработке углеводородных месторождений на плато Устюрт. Дана высокая оценка присоединению британской British Petroleum к этому масштабному проекту. Подчеркнута важность продвижения новых проектов в нефтегазовом секторе, налаживания долгосрочных поставок и развития сети продаж нефти и нефтепродуктов",- отмечается в сообщении.