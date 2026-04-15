Пашинян: Перспективы Армении стали более предсказуемыми за счет мира с Азербайджаном

Перспективы Армении стали более предсказуемыми, благодаря мирному процессу с Азербайджаном.

Как передает Report со ссылкой на армянские медиа, об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, выступая в среду в парламенте.

"Сегодня перспективы нашего государства более определенны, чем когда-либо, и это прежде всего благодаря миру между Арменией и Азербайджаном, который был установлен 8 августа 2025 года в столице США, Вашингтоне, при поддержке президента Дональда Трампа", - отметил он.

Пашинян отметил, что в ближайшем будущем страну ждут "великие и исторические события", включая реализацию проекта TRIPP, а также подписание и ратификацию соглашения о мире и межгосударственных отношениях между Арменией и Азербайджаном.

При этом он подчеркнул, что Армения вступает в фазу реализации проекта TRIPP: "С удовлетворением отмечаем, что, несмотря на сложную международную ситуацию, правительства США, Армения и Азербайджан считают возобновление региональных коммуникаций и реализацию проекта TRIPP приоритетной задачей".