Ильхам Алиев Переговоры между США и Ираном WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    Ильхам Алиев Переговоры между США и Ираном WUF13 Операция США и Израиля против Ирана

    Пашинян: Перспективы Армении стали более предсказуемыми за счет мира с Азербайджаном

    Внешняя политика
    15 апреля, 2026
    • 16:05
    Пашинян: Перспективы Армении стали более предсказуемыми за счет мира с Азербайджаном

    Перспективы Армении стали более предсказуемыми, благодаря мирному процессу с Азербайджаном.

    Как передает Report со ссылкой на армянские медиа, об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, выступая в среду в парламенте.

    "Сегодня перспективы нашего государства более определенны, чем когда-либо, и это прежде всего благодаря миру между Арменией и Азербайджаном, который был установлен 8 августа 2025 года в столице США, Вашингтоне, при поддержке президента Дональда Трампа", - отметил он.

    Пашинян отметил, что в ближайшем будущем страну ждут "великие и исторические события", включая реализацию проекта TRIPP, а также подписание и ратификацию соглашения о мире и межгосударственных отношениях между Арменией и Азербайджаном.

    При этом он подчеркнул, что Армения вступает в фазу реализации проекта TRIPP: "С удовлетворением отмечаем, что, несмотря на сложную международную ситуацию, правительства США, Армения и Азербайджан считают возобновление региональных коммуникаций и реализацию проекта TRIPP приоритетной задачей".

    Paşinyan: Azərbaycanla sülh hesabına ölkəmizin perspektivləri daha proqnozlaşdırıla bilən olub
    Pashinyan says prospects for Armenia improved after peace deal with Azerbaijan

