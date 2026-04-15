    Пярвиз Шахбазов и Джованни Кристофоли обсудили перспективы нефтегазодобычи в Азербайджане

    Энергетика
    • 15 апреля, 2026
    • 15:47
    Пярвиз Шахбазов и Джованни Кристофоли обсудили перспективы нефтегазодобычи в Азербайджане

    Азербайджан и британская компания BP обсудили развитие потенциала добычи нефти и газа.

    Как сообщает Report, об этом написал министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов на своей странице в соцсети "Х".

    Обсуждения состоялись во ходе встречи министра с региональным президентом BP по Азербайджану, Грузии и Турции Джованни Кристофоли.

    Шахбазов отметил, что на встрече также состоялся обмен мнениями о приоритетах сотрудничества, включая электрификацию и солнечную электростанцию, ввод в эксплуатацию которой запланирован на 2027 год.

    Пярвиз Шахбазов Джованни Кристофоли BP-Azerbaijan Добыча нефти в Азербайджане Возобновляемые источники энергии
    Azərbaycan və BP neft-qaz hasilatı potensialının inkişafını müzakirə edib

