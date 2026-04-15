Пярвиз Шахбазов и Джованни Кристофоли обсудили перспективы нефтегазодобычи в Азербайджане

Азербайджан и британская компания BP обсудили развитие потенциала добычи нефти и газа.

Как сообщает Report, об этом написал министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов на своей странице в соцсети "Х".

Обсуждения состоялись во ходе встречи министра с региональным президентом BP по Азербайджану, Грузии и Турции Джованни Кристофоли.

Шахбазов отметил, что на встрече также состоялся обмен мнениями о приоритетах сотрудничества, включая электрификацию и солнечную электростанцию, ввод в эксплуатацию которой запланирован на 2027 год.