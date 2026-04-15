Пярвиз Шахбазов и Джованни Кристофоли обсудили перспективы нефтегазодобычи в Азербайджане
- 15 апреля, 2026
- 15:47
Азербайджан и британская компания BP обсудили развитие потенциала добычи нефти и газа.
Как сообщает Report, об этом написал министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов на своей странице в соцсети "Х".
Обсуждения состоялись во ходе встречи министра с региональным президентом BP по Азербайджану, Грузии и Турции Джованни Кристофоли.
Шахбазов отметил, что на встрече также состоялся обмен мнениями о приоритетах сотрудничества, включая электрификацию и солнечную электростанцию, ввод в эксплуатацию которой запланирован на 2027 год.
During the meeting with Giovanni Cristofoli, bp’s (@bp_plc) regional president for Azerbaijan, Georgia and Türkiye, we discussed the cooperation priorities, including the development of #oilgas production potential, #electrification and the #solarpowerplant scheduled to be… pic.twitter.com/tOtQaz5yeg— Parviz Shahbazov (@ParvizShahbazov) April 15, 2026