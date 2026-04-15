    Azərbaycan və BP neft-qaz hasilatı potensialının inkişafını müzakirə edib

    15 aprel, 2026
    Azərbaycan və BP şirkəti arasında neft-qaz hasilatı potensialının inkişafı müzakirə edilib.

    "Report" xəbər verir ki, bunu energetika naziri Pərviz Şahbazov "X" sosial şəbəkəsindəki hesabında bildirib.

    Müzakirələr nazirin BP-nin Azərbaycan, Gürcüstan və Türkiyə üzrə regional prezidenti Ciovanni Kristofoli ilə görüşündə baş tutub.

    P. Şahbazov görüşdə həmçinin elektrikləşmə və 2027-ci ildə istismara verilməsi nəzərdə tutulan günəş elektrik stansiyası da daxil olmaqla əməkdaşlığın prioritetləri ətrafında fikir mübadiləsinin aparıldığını bildirib.

    Azərbaycan British Petroleum (BP) Pərviz Şahbazov Ciovanni Kristofoli Neft-qaz hasilatı Günəş Elektrik Stansiyası
    Пярвиз Шахбазов и Джованни Кристофоли обсудили перспективы нефтегазодобычи в Азербайджане
    Azerbaijan, BP mull oil, gas development potential

