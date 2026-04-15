Azərbaycan və BP neft-qaz hasilatı potensialının inkişafını müzakirə edib
- 15 aprel, 2026
- 15:04
Azərbaycan və BP şirkəti arasında neft-qaz hasilatı potensialının inkişafı müzakirə edilib.
"Report" xəbər verir ki, bunu energetika naziri Pərviz Şahbazov "X" sosial şəbəkəsindəki hesabında bildirib.
Müzakirələr nazirin BP-nin Azərbaycan, Gürcüstan və Türkiyə üzrə regional prezidenti Ciovanni Kristofoli ilə görüşündə baş tutub.
P. Şahbazov görüşdə həmçinin elektrikləşmə və 2027-ci ildə istismara verilməsi nəzərdə tutulan günəş elektrik stansiyası da daxil olmaqla əməkdaşlığın prioritetləri ətrafında fikir mübadiləsinin aparıldığını bildirib.
#bp-nin Azərbaycan, Gürcüstan və Türkiyə üzrə regional prezidenti Ciovanni Kristofoli ilə görüşdə #neftqaz hasilatı potensialının inkişafı, #elektrikləşmə və 2027-ci ildə istismara verilməsi nəzərdə tutulan #günəşelektrikstansiyası da daxil olmaqla əməkdaşlığımızın… pic.twitter.com/WFnyzk7JZi— Parviz Shahbazov (@ParvizShahbazov) April 15, 2026