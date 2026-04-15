    Maskerano "İnter Mayami"nin baş məşqçisi vəzifəsindən gedib

    Maskerano "İnter Mayami"nin baş məşqçisi vəzifəsindən gedib

    Futbol
    • 15 aprel, 2026
    • 00:14
    Maskerano İnter Mayaminin baş məşqçisi vəzifəsindən gedib

    Argentinalı mütəxəssis Xavyer Maskerano ABŞ-nin futbol klubu "İnter Mayami"nin baş məşqçisi vəzifəsindən ayrıldığını elan edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə komandanın mətbuat xidməti məlumat yayıb.

    Maskerano istefasına səbəb kimi şəxsi xarakterli halları göstərib.

    "Hər şeydən əvvəl, mənə göstərilən etimada görə kluba, birgə işə görə təşkilatın bütün əməkdaşlarına, xüsusən birlikdə həqiqətən unudulmaz anlar yaşadığımız futbolçulara təşəkkürümü bildirmək istəyirəm", - Maskerano vurğulayıb və azarkeşlərə xüsusi təşəkkür edib:

    "Onların dəstəyi olmadan əldə edilənlərin heç biri reallığa çevrilməzdi. İlk ulduzumuzun xatirəsi əbədi olaraq mənimlə qalacaq və dünyanın hansı nöqtəsində olmağımdan asılı olmayaraq, kluba səmimi qəlbdən ən yaxşı şeyləri arzulayacağam. "İnter Mayami"nin yeni qələbələrə doğru öz yolunu davam etdirəcəyinə heç bir şübhəm yoxdur. Hər kəsə böyük salamlarımı göndərir və hər şeyə görə təşəkkür edirəm".

    Maskeranonun 41 yaşı tamam olub, o, 2024-cü ilin noyabrından "İnter Mayami"yə rəhbərlik edirdi. Buna qədər argentinalı öz ölkəsinin olimpiya və gənclər yığmalarını çalışdırıb. Onun rəhbərliyi altında Amerika klubu tarixində ilk dəfə olaraq Baş Futbol Liqasının (MLS) çempionu titulunu qazanıb.

    İnter Mayami FK Xavyer Maskerano MLS Liqası
    Маскерано ушел с поста главного тренера "Интер Майами"

    Son xəbərlər

    05:46

    ABŞ Silahlı Qüvvələri Sakit okeanda narkotik qaçaqmalçılığı gəmisinə zərbə endirib

    Digər ölkələr
    05:12

    Vens: ABŞ İrana nüvə silahından imtina müqabilində dünya iqtisadiyyatına inteqrasiya təklif edir

    Digər ölkələr
    04:36

    KİV: Avropa ABŞ-nin iştirakı olmadan Hörmüz boğazında "əməliyyat" planlaşdırır

    Digər ölkələr
    04:08

    İsrailin ABŞ-dəki səfiri Vaşinqtonda Livanla danışıqları uğurlu adlandırıb

    Digər ölkələr
    03:53

    ABŞ İran neftinin satışına icazə müddətini uzatmayacaq

    Digər ölkələr
    03:21

    Azərbaycan İcraiyyə Şurasının iclasında UNESCO-nun səmərəliliyinin artırılmasına çağırıb

    Xarici siyasət
    02:49

    KİV: Tramp İrana qarşı əməliyyatın bitdiyini elan edib

    Digər ölkələr
    02:14

    İsrail "Hizbullah"ın üç silahlısını əsir götürüb

    Digər ölkələr
    01:38

    ABŞ Venesuelaya qarşı sanksiyaları yumşaldıb

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti