Маскерано ушел с поста главного тренера "Интер Майами"

Аргентинский специалист Хавьер Маскерано объявил о своем уходе с должности главного тренера американского футбольного клуба "Интер Майами".

Причиной отставки Маскерано назвал обстоятельства личного характера.

"Прежде всего хочу выразить благодарность клубу за доверие, которое мне было оказано, всем сотрудникам организации за совместную работу, а в особенности футболистам, с которыми мы пережили поистине незабываемые моменты, - заявил Маскерано. - Отдельно хочу поблагодарить болельщиков, ведь без их поддержки ничего из достигнутого не стало бы реальностью. Память о нашей первой звезде навсегда останется со мной, и, в какой бы точке мира я ни оказался, буду искренне желать клубу всего самого лучшего. У меня нет сомнений, что "Интер Майами" продолжит свой путь к новым победам. Передаю всем большой привет и говорю спасибо за все".

Маскерано исполнился 41 год, он руководил "Интер Майами" с ноября 2024 года. До этого аргентинец тренировал олимпийскую и молодежную сборные своей страны. Под его началом американский клуб впервые в своей истории завоевал титул чемпиона Главной футбольной лиги (MLS).