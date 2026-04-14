    Маскерано ушел с поста главного тренера Интер Майами

    Аргентинский специалист Хавьер Маскерано объявил о своем уходе с должности главного тренера американского футбольного клуба "Интер Майами".

    Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба команды.

    Причиной отставки Маскерано назвал обстоятельства личного характера.

    "Прежде всего хочу выразить благодарность клубу за доверие, которое мне было оказано, всем сотрудникам организации за совместную работу, а в особенности футболистам, с которыми мы пережили поистине незабываемые моменты, - заявил Маскерано. - Отдельно хочу поблагодарить болельщиков, ведь без их поддержки ничего из достигнутого не стало бы реальностью. Память о нашей первой звезде навсегда останется со мной, и, в какой бы точке мира я ни оказался, буду искренне желать клубу всего самого лучшего. У меня нет сомнений, что "Интер Майами" продолжит свой путь к новым победам. Передаю всем большой привет и говорю спасибо за все".

    Маскерано исполнился 41 год, он руководил "Интер Майами" с ноября 2024 года. До этого аргентинец тренировал олимпийскую и молодежную сборные своей страны. Под его началом американский клуб впервые в своей истории завоевал титул чемпиона Главной футбольной лиги (MLS).

    Maskerano "İnter Mayami"nin baş məşqçisi vəzifəsindən gedib

