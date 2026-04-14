Zelenski: Kiyev Berlinə müdafiə sahəsində bir sıra layihələr təklif edib
Digər ölkələr
- 14 aprel, 2026
- 15:38
Ukrayna Almaniyaya müxtəlif tipli pilotsuz uçuş aparatlarının istehsalı sahəsində əməkdaşlıq haqqında saziş imzalamağı təklif edib.
"Report" "İnterfaks-Ukrayna"ya istinadən xəbər verdiyinə görə, bunu Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski Berlində Almaniya kansleri Fridrix Merts ilə birgə mətbuat konfransında bəyan edib.
"Biz Almaniyaya dronlar üzrə sazişlər, müxtəlif tipli dronlar, raketlər, proqram təminatı və müasir müdafiə üzrə ikitərəfli saziş təklif etdik. Komandalarımız konkret işə başlayır. Bizim təcrübəmiz Avropa təhlükəsizlik sisteminə inteqrasiya oluna bilər", - V.Zelenski deyib.
