Зеленский: Киев предложил Берлину ряд проектов в оборонной сфере

Украина предложила Германии подписать соглашение о сотрудничестве в сфере производства различных типов беспилотников.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцем в Берлине.

"Мы предложили Германии соглашения по дронам, двустороннее соглашение по различным типам дронов, ракет, программного обеспечения и современной обороны. Наши команды начинают конкретную работу. Наш опыт может быть интегрирован в европейскую систему безопасности", - сказал Зеленский.