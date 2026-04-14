Зеленский: Киев предложил Берлину ряд проектов в оборонной сфере
- 14 апреля, 2026
- 15:25
Украина предложила Германии подписать соглашение о сотрудничестве в сфере производства различных типов беспилотников.
Как передает Report со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцем в Берлине.
"Мы предложили Германии соглашения по дронам, двустороннее соглашение по различным типам дронов, ракет, программного обеспечения и современной обороны. Наши команды начинают конкретную работу. Наш опыт может быть интегрирован в европейскую систему безопасности", - сказал Зеленский.
Последние новости
17:09
ЦБА: Граждане должны брать кредиты по возможностямФинансы
17:08
МВФ существенно улучшил прогноз профицита счета текущих операций АзербайджанаФинансы
17:04
МВФ ухудшил прогнозы по инфляции в Азербайджане на ближайшие два годаФинансы
17:03
Видео
В Каспийском море вблизи Нефтяных Камней утонул рыбакПроисшествия
17:00
МВФ: Экономика Азербайджан в 2026-2027гг вырастет в среднем на 2,35% в годФинансы
16:58
ЦБА: События вокруг Ирана не повлияют на финансовый сектор АзербайджанаФинансы
16:56
Рейчел Ривз: США вступили в конфликт с Ираном без четкого плана действийДругие страны
16:54
Фото
Сель на реке Агстафачай затруднил сообщение между селами и районным центромЭкология
16:47
Видео