    Nigar Arpadarai: Qadınlar qərarverici şəxslər sırasında yer almalıdırlar

    Xarici siyasət
    • 14 aprel, 2026
    • 15:36
    Nigar Arpadarai: Qadınlar qərarverici şəxslər sırasında yer almalıdırlar

    Qadınların masa arxasında olmasını istəyirik, onlar qərarverici şəxslər sırasında yer almalıdırlar.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Milli Məclisin deputatı, COP29-un Yüksəksəviyyəli Çempionu Nigar Arpadarai Bakıda keçirilən Asiyada Qarşılıqlı Fəaliyyət və Etimad Tədbirləri üzrə Müşavirənin (AQEM) "AQEM məkanında davamlı inkişaf naminə qadınların səslərinin gücləndirilməsi" mövzusunda beynəlxalq konfransı çərçivəsində təşkil edilən "Ətraf mühitin qorunması və dayanıqlılığın artırılmasında qadın liderliyi" adlı panel müzakirədə deyib.

    O qeyd edib ki, Azərbaycanda qadınlar biznes sektorunda çalışır və bunu inkişaf etdirmək vacibdir:

    "Qadınların masa arxasında olmasını istəyirik, onlar qərarverici şəxslər sırasında yer almalıdırlar. Qadınlar siyasətdə balanslı yanaşma ortaya qoyur. Həmçinin qızlar üçün təhsil əlçatanlılığı olmalıdır. Azərbaycan bu məsələdə nümunədir".

    Milli Məclis Asiyada Qarşılıqlı Fəaliyyət və Etimad Tədbirləri üzrə Müşavirənin (AQEM) Nigar Arpadarai
    Nigar Arpadarai: Women should be among decision-makers

