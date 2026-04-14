В некоторых регионах Азербайджана ожидаются интенсивные осадки - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Экология
- 14 апреля, 2026
- 12:51
В Баку и на Абшеронском полуострове 14-15 апреля местами ожидаются осадки.
Как сообщает Report со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии, в некоторых частях полуострова осадки будут интенсивными.
В регионах Азербайджана до утренних часов 15 апреля прогнозируются переменные осадки. Местами дожди будут интенсивными, возможны грозы и град. В высокогорных районах выпадет снег.
В связи с ожидаемыми осадками прогнозируется повышение уровня воды в реках. В отдельных горных реках возможны кратковременные сели.
