В некоторых регионах Азербайджана ожидаются интенсивные осадки - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

В Баку и на Абшеронском полуострове 14-15 апреля местами ожидаются осадки.

Как сообщает Report со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии, в некоторых частях полуострова осадки будут интенсивными.

В регионах Азербайджана до утренних часов 15 апреля прогнозируются переменные осадки. Местами дожди будут интенсивными, возможны грозы и град. В высокогорных районах выпадет снег.

В связи с ожидаемыми осадками прогнозируется повышение уровня воды в реках. В отдельных горных реках возможны кратковременные сели.