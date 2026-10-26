Магсад Гусейнов: Геополитическая напряженность мешает многостороннему разоружению

Азербайджан назвал геополитическую напряженность, разногласия и снижение взаимного доверия между государствами препятствиями для прогресса в сфере многостороннего разоружения.

Как передает Report, об этом заявил первый секретарь Постоянного представительства Азербайджана при ООН Магсад Гусейнов во время тематических дебатов по механизму разоружения в Первом комитете 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Он подчеркнул, что разоружение остается одним из основных приоритетов ООН со дня основания организации.

"Об этом свидетельствует первая резолюция Генеральной Ассамблеи, принятая в январе 1946 года и охватывающая вопросы контроля над атомной энергией и ликвидации атомного оружия. За последние восемь десятилетий многосторонние усилия в области разоружения способствовали разработке важных международных соглашений и механизмов, направленных на снижение рисков для международного мира и безопасности", - сказал Гусейнов.

Вместе с тем, по его словам, усиление геополитической напряженности, сохраняющиеся разногласия и снижение взаимного доверия между государствами мешают продвижению работы на многосторонних форумах по разоружению. В таких условиях достижение консенсуса по принципиально важным вопросам становится все более сложным.

Гусейнов отметил, что Комиссия ООН по разоружению остается важной частью международной архитектуры разоружения.

Он выразил надежду, что на последующих сессиях комиссии эта работа продолжится в формате конструктивных и инклюзивных обсуждений. По его словам, их результатом должна стать подготовка практических рекомендаций по стоящим перед комиссией вопросам.