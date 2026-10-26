Молдова и Украина подписали соглашение о военно-техническом сотрудничестве, предусматривающее обмен опытом и использование украинских технологических решений для защиты воздушного пространства от беспилотников.

Как передает Report со ссылкой на пресс-службу правительства Молдовы, об этом сообщил премьер-министр страны Василе Тофан по итогам встречи с украинским коллегой Сергеем Корецким в Киеве.

Документ подписали министры обороны Молдовы Анатолие Носатый и Украины Евгений Хмара.

По словам Тофана, соглашение имеет особое значение в контексте угроз безопасности Молдовы. С начала войны воздушное пространство страны нарушалось более 100 раз, а беспилотники и обломки снарядов падали на ее территорию.

"Молдова является и останется мирным и нейтральным государством. Но нейтралитет не означает беззащитность. Наша обязанность - защищать мир и безопасность наших граждан", - заявил премьер.

В ходе встречи стороны также обсудили развитие транспортных коридоров для перевозки украинских грузов, модернизацию пограничных пунктов пропуска, расширение сотрудничества в энергетике и укрепление региональной безопасности.

Кроме того, главы правительств подтвердили намерение продолжать сотрудничество в процессе вступления в Европейский союз.