Молдова и Украина подписали соглашение о военно-техническом сотрудничестве
- 26 октября, 2026
- 20:39
Будьте в курсе главных новостей!
Молдова и Украина подписали соглашение о военно-техническом сотрудничестве, предусматривающее обмен опытом и использование украинских технологических решений для защиты воздушного пространства от беспилотников.
Как передает Report со ссылкой на пресс-службу правительства Молдовы, об этом сообщил премьер-министр страны Василе Тофан по итогам встречи с украинским коллегой Сергеем Корецким в Киеве.
Документ подписали министры обороны Молдовы Анатолие Носатый и Украины Евгений Хмара.
По словам Тофана, соглашение имеет особое значение в контексте угроз безопасности Молдовы. С начала войны воздушное пространство страны нарушалось более 100 раз, а беспилотники и обломки снарядов падали на ее территорию.
"Молдова является и останется мирным и нейтральным государством. Но нейтралитет не означает беззащитность. Наша обязанность - защищать мир и безопасность наших граждан", - заявил премьер.
В ходе встречи стороны также обсудили развитие транспортных коридоров для перевозки украинских грузов, модернизацию пограничных пунктов пропуска, расширение сотрудничества в энергетике и укрепление региональной безопасности.
Кроме того, главы правительств подтвердили намерение продолжать сотрудничество в процессе вступления в Европейский союз.