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    Молдова и Украина подписали соглашение о военно-техническом сотрудничестве

    Другие страны
    • 26 октября, 2026
    • 20:39
    Молдова и Украина подписали соглашение о военно-техническом сотрудничестве

    Молдова и Украина подписали соглашение о военно-техническом сотрудничестве, предусматривающее обмен опытом и использование украинских технологических решений для защиты воздушного пространства от беспилотников.

    Как передает Report со ссылкой на пресс-службу правительства Молдовы, об этом сообщил премьер-министр страны Василе Тофан по итогам встречи с украинским коллегой Сергеем Корецким в Киеве.

    Документ подписали министры обороны Молдовы Анатолие Носатый и Украины Евгений Хмара.

    По словам Тофана, соглашение имеет особое значение в контексте угроз безопасности Молдовы. С начала войны воздушное пространство страны нарушалось более 100 раз, а беспилотники и обломки снарядов падали на ее территорию.

    "Молдова является и останется мирным и нейтральным государством. Но нейтралитет не означает беззащитность. Наша обязанность - защищать мир и безопасность наших граждан", - заявил премьер.

    В ходе встречи стороны также обсудили развитие транспортных коридоров для перевозки украинских грузов, модернизацию пограничных пунктов пропуска, расширение сотрудничества в энергетике и укрепление региональной безопасности.

    Кроме того, главы правительств подтвердили намерение продолжать сотрудничество в процессе вступления в Европейский союз.

    Василе Тофан Сергей Корецкий Республика Молдова Украина
    Moldova və Ukrayna hərbi-texniki əməkdaşlıq haqqında saziş imzalayıb
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