    Премьер Британии и султан Омана обсудили ирано-американские переговоры

    • 12 апреля, 2026
    • 14:14
    Премьер Британии и султан Омана обсудили ирано-американские переговоры

    Премьер-министр Великобритании выразил надежду, что США и Иран продолжат соблюдать режим прекращения огня на фоне безрезультатности мирных переговоров в Исламабаде.

    Как передает Report, об этом сообщила его канцелярия по итогам телефонного разговора с султаном Омана Хайсамом бен Тареком Аль Саидом.

    Отмечается, что стороны обсудили ирано-американские переговоры, призвав обе стороны найти выход из сложившейся ситуации. "Лидеры отметили важность поддержания режима прекращения огня, призвав все стороны избегать дальнейшей эскалации", - следует из заявления.

    Стармер поблагодарил Аль Саида за усилия страны по спасению моряков с терпящих бедствие судов в Ормузском проливе. Британский премьер также рассказал, что Лондон вместе со своими партнерами работает над восстановлением свободы навигации в долгосрочной перспективе.

    Кроме того, он подтвердил готовность Великобритании работать над обеспечением безопасности Омана, в том числе за счет поставок беспилотников, которые производятся в сотрудничестве с Украиной. По словам Стармера, украинская экспертиза сыграла важную роль в защите региона от иранских атак.

    Кир Стармер Хайсам бен Тарек Аль Саид Переговоры между США и Ираном Оман Великобритания Украина
    Starmer Oman sultanı ilə İran-ABŞ danışıqlarını müzakirə edib
    Keir Starmer, Haitham bin Tariq Al Said discuss Iran-US talks

