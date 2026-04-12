Вэнс: США и Иран не достигли договоренностей на переговорах в Исламабаде

Американская сторона на встрече с делегацией Ирана в Исламабаде не смогла достичь окончательных договоренностей.

Как передает Report, об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс на пресс-конференции по итогам переговоров в пакистанской столице.

"Мы провели ряд содержательных обсуждений с иранцами. Это - хорошая новость. Плохая новость состоит в том, что мы не достигли договоренностей... Нам нужно твердое заверение относительно того, что они не будут стремиться к созданию ядерного оружия и не будут пытаться получить инструменты, которые позволили бы им быстро получить ядерное оружие. Вопрос заключится в следующем: видим ли мы с их стороны готовность не разрабатывать ядерное оружие не просто сейчас или через два года, а в долгосрочной перспективе? Мы этого не видели и еще надеемся увидеть", - сказал он.

Вэнс сообщил, что американская сторона передала иранской "последние мирные предложения".

"Мы уезжаем отсюда, оставляя очень простое предложение. Речь идет о методе понимания, который является нашим окончательным и наиболее выгодным [для Тегерана] предложением", - заявил он.

Вице-президент США также отметил, что Иран решил не принимать условия Соединенных Штатов.

"Мы очень четко обозначили, где проходят наши красные линии, на что мы готовы пойти им навстречу, а на что - нет, и мы сделали это максимально ясно, насколько это было возможно. И они выбрали не принимать наши условия", - добавил Вэнс.

Напомним, что в Исламабаде 11-12 апреля прошли переговоры между Ираном и США при посредничестве Пакистана. Вашингтон на консультациях представляла делегация во главе с вице-президентом Джей Ди Вэнсом, в которую также входили спецпосланник президента Стив Уиткофф и предприниматель Джаред Кушнер, с иранской стороны в переговорах принимали участие спикер парламента Мохаммад-Багер Галибаф и глава МИД Аббас Арагчи. На встрече также присутствовал начальник штаба сухопутных войск Пакистана Асим Мунир.