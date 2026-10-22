NY Post: Мамдани уделяет больше внимания соцсетям, чем обязанностям мэра

Мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани уделяет больше внимания продвижению в соцсетях, чем выполнению своих обязанностей: за 10 месяцев на посту он подписал лишь один указ.

Как сообщает Report, об этом изданию The New York Post заявил источник, часто работающий с мэрией.

"Мамдани и его команда одержимы идеей превратить мэрию в фабрику контента, часто откладывая или перенося рутинные правительственные заседания ради подготовки видеороликов для соцсетей", - сказал источник.

По данным издания, в августе Мамдани подписал закон, разрешающий круглогодичную работу заведений общественного питания на открытом воздухе на городских тротуарах. Это единственный законопроект, одобренный городским советом, который мэр подписал за время пребывания на посту.

При этом с января у него на рассмотрении остаются почти 100 других законопроектов.

Как отмечает The New York Post, при администрации Мамдани, активно использующего социальные сети, примерно каждый второй законопроект вступает в силу без подписи мэра. Речь идет о процедуре, известной как "возвращение без подписи": если городской совет одобряет законопроект, а мэр в течение четырех недель не подписывает его или не накладывает вето, документ автоматически вступает в силу.

Издание также отмечает разницу между показателями Мамдани и его предшественников. За аналогичный период пребывания в должности бывший мэр Эрик Адамс подписал 30 законов, Билл де Блазио - 47, а Майк Блумберг - 28.