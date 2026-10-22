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    В Азербайджане представлен новый кредитный продукт для предпринимателей

    Бизнес
    • 22 октября, 2026
    • 16:56
    В Азербайджане представлен новый кредитный продукт для предпринимателей

    Фонд развития бизнеса Азербайджана (ФРБА) представил новый льготный микрокредитный продукт, предназначенный для предпринимателей, нуждающихся в небольших финансовых ресурсах.

    Как сообщает Report со ссылкой на Фонд, в рамках новой программы бизнес-субъекты могут получить финансирование в размере от 15 до 50 тыс. манатов на срок до 60 месяцев.

    Льготный период может составлять до половины всего срока кредитования, при этом до 50% от суммы допускается направлять на финансирование строительных и ремонтных работ. Годовая процентная ставка варьируется от 7% в ключевых приоритетных сферах до 8% в других важных отраслях экономики.

    Минимальный лимит кредита для предпринимателей на освобожденных территориях составляет 10 тыс. манатов, а годовая процентная ставка - 5%.

    Главное преимущество продукта заключается в возможности одновременно финансировать как инвестиционные, так и операционные расходы в рамках одного кредитного договора, что обеспечивает бизнесу гибкость при реализации проектов.

    Микрофинансирование Кредитование микропредпринимательства Фонд развития бизнеса Азербайджана
    ABİF sahibkarlar üçün mikrokreditlər təklif etməyə başlayıb
    44 filmi
    44 filmi

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