В Азербайджане представлен новый кредитный продукт для предпринимателей

Фонд развития бизнеса Азербайджана (ФРБА) представил новый льготный микрокредитный продукт, предназначенный для предпринимателей, нуждающихся в небольших финансовых ресурсах.

Как сообщает Report со ссылкой на Фонд, в рамках новой программы бизнес-субъекты могут получить финансирование в размере от 15 до 50 тыс. манатов на срок до 60 месяцев.

Льготный период может составлять до половины всего срока кредитования, при этом до 50% от суммы допускается направлять на финансирование строительных и ремонтных работ. Годовая процентная ставка варьируется от 7% в ключевых приоритетных сферах до 8% в других важных отраслях экономики.

Минимальный лимит кредита для предпринимателей на освобожденных территориях составляет 10 тыс. манатов, а годовая процентная ставка - 5%.

Главное преимущество продукта заключается в возможности одновременно финансировать как инвестиционные, так и операционные расходы в рамках одного кредитного договора, что обеспечивает бизнесу гибкость при реализации проектов.