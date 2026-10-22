В Баку и Сумгайыте проходит вакцинация против гриппа

Государственные медицинские учреждения Баку и Сумгаита обеспечены вакцинами против гриппа.

Об этом сообщили Report в Объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB).

Процесс вакцинации населения уже начался и проводится на добровольной основе. Поставки вакцин в региональные медучреждения продолжаются поэтапно.

Отметим, что в этом году используется четырехвалентная вакцина против гриппа "Influvac Tetra" производства Нидерландов. Своевременная иммунизация помогает снизить риск заражения гриппом, тяжелого течения болезни и вероятность госпитализации.

Вакцинация особенно рекомендована людям из группы риска: детям старше 6 месяцев, лицам старше 65 лет, людям с хроническими заболеваниями и ослабленным иммунитетом, беременным женщинам и медицинским работникам.

Все желающие сделать прививку могут обратиться в государственные медучреждения, оказывающие первичную медико-санитарную помощь по месту жительства.