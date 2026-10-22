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    Испания и Италия решили отменить погранконтроль, введенный из-за миграционного кризиса

    Другие страны
    • 22 октября, 2026
    • 16:48
    Испания и Италия решили отменить погранконтроль, введенный из-за миграционного кризиса

    Испания и Италия договорились об отмене взаимного пограничного контроля, который страны ввели из-за миграционного кризиса в испанском Сеуте.

    Как передает Report со ссылкой на испанские медиа, эта договоренность была достигнута в ходе телефонного разговора министров внутренних дел Италии и Испании Маттео Пиантедози и Фернандо Гранде-Марласка.

    Источник в МВД Испании сообщил о том, что принято решение не продлевать пограничный контроль в области воздушных и морских перевозок.

    Между тем, в Министерстве внутреннх дел Италии сообщили, что "решение, принятое после тщательного анализа ситуации, будет сопровождаться усилением обмена информацией для обеспечения полной безопасности общего пространства Шенгенской зоны".

    Отметим, что 31 июля десятки тысяч нелегальных мигрантов из Марокко прорвались в испанский автономный город Сеута, из-за чего власти ввели в город армию. Некоторые пытались пересечь границу королевства вплавь и утонули. После этого Италия приостановила действие безвизового режима в рамках Шенгенского соглашения с Испанией и ввела погранконтроль. В ответ испанская сторона приняла аналогичное решение против Италии.

    Миграционный кризис в Европе Нелегальная миграция Шенгенская зона Италия Испания
    İspaniya və İtaliya miqrasiya böhranı ilə əlaqədar sərhəd yoxlanışlarını dayandırır
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